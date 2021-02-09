اليوم.. مؤتمر صحفي لفريق «الصحة العالمية» الزائر للصين

أعلنت منظمة «الصحة العالمية»، أمس الاثنين، أن فريق خبرائها الذي أرسلته إلى الصين في محاولة لتحديد منشأ فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بعد أكثر من عام من بدء الأزمة الصحية، سيعقد مؤتمراً صحفياً اليوم، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت منظمة الصحة في بيان إن الفريق الدولي الذي يسعى إلى فهم مصدر الفيروس والذي ينهي زيارته لمدينة «ووهان» الصينية، التي استمرت 4 أسابيع، سيعقد مؤتمراً صحفياً مع زملائه الصينيين اليوم، «08:00 بتوقيت جرينتش- 10:00 بتوقيت القاهرة».

وبعد انتهاء الحجر الصحي الذي التزموه طوال 14 يوماً، زار خبراء المنظمة عدداً من المواقع البارزة التي لها صلة بمنشأ كورونا، بما في ذلك سوق للمأكولات البحرية حيث سُجلت أولى الإصابات.

وكانت زيارة «معهد ووهان» للفيروسات من أبرز المهام على جدول أعمال الخبراء بسبب فرضيات أثارت جدلاً بطرحها أنه مصدر الوباء.

وكانت الصين، نفت في وقت سابق، أن يكون المعهد وراء انتشار كورونا، وهي تسعى إلى إبعاد أي مسؤولية عنها في الأزمة التي اندلعت في 2019، مشيرةً إلى أن الفيروس ربما أتى من الخارج، بدون تقديم دليل على ذلك.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في البرازيل إلى 232170

وفي البرازيل، سجلت السلطات الصحية، تراجع في الإصابات اليومية بكورونا، حيث بلغ 23439 حالة في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس أكثر من 9.5 مليون حالة.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، في تقرير إلى أنه تم تسجيل 636 وفاة جراء الإصابة بكورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 232170.

عربيا، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 14 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 8408

وأضافت الوزارة المغربية، في تقرير يويم، أنه تم تسجيل 234 إصابة جديدة بكورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 475589.

وأشارت الصحة الغربية، إلى أن عدد الذين تلقوا التطعيم ضد الفيروس بلغ حتى أمس الاثنين، 550149 شخصا.

وفي سياق متصل، أعلن موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تكثيف جهوده لكبح انتشار المعلومات المضلّلة حول لقاحات كورونا وتعزيز نشر الحقائق، إضافة الى الاستدلال على الفئات الحذرة من أخذ اللقاح.

وشملت الخطوة حظر المجموعات التي تنشر بشكل متكرر معلومات مضلّلة حول فيروس كورونا واللقاحات المضادة بشكل عام.