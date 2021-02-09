ارتفاع أسعار الذهب 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 811 جنيها

شهدت أسعار الأعيرة الذهب ارتفاعا في محلات الصاغة، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بمقدار 6 جنيهات للجرام الواحد، في أول أيام الأسبوع بالبورصات العالمية؛ إذ سجل عيار الذهب 24 مبلغ قيمته 927.62 جنيه، مقابل 921.89 أمس، بينما عيار 21 الأكثر تداولا في السوق المحلي 811.69 جنيه، مقابل 806.67 أمس، وعيار 18 بلغ 695.73 جنيه مقابل 691.43، الاثنين.

وكانت أسعر الذهب شهدت ثباتا واستقرارا في بداية التعاملات الأسبوعية، بسبب الإجازات الأسبوعية، وضعف التعاملات المالية من المصريين والأجانب.

وتنشر «الوطن» متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقا لنهاية تعاملات اليوم الاثنين، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

الذهب عيار 24

سجل عيار الذهب 24 مبلغ قيمته 927.62 جنيه، مقابل 921.89، أمس.

الذهب عيار 21

سجل عيار الذهب 21 الأكثر تداولا في السوق المحلي 811.69 جنيه، بينما بلغت قيمته أمس، 806.67.

الذهب عيار 18

وصل سعر الذهب عيار 18، 695.73 جنيه، مقابل 691.43، أمس.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب 6.493 جنيه في بداية تعاملات اليوم.

يذكر أن رئيس شعبة المجوهرات الدكتور وصفي واصف، نصح بعدم تلميع الذهب من خلال ماكينة التلميع بمحال الصاغة، وعدم تعريض الذهب للاحتكاك، أو طلائه بعيار 24 فقط.

وأكد رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الذهب يفقد من 10 إلى 20 ملي جرامًا من وزنه عند التنظيف بهذه الطرق، فضلا عن أنه مكلف.

ودعا «واصف» إلى استخدام الوسائل المنزلية، وهي موجودة فى المطبخ، منها بيكربونات الصودا أو الخل الأبيض والجيلي والأمونيا.

وشهد سوق المال، أمس، ارتفاعا بمقدار جنيه واحد، في سعر أعيرة الذهب، في نهاية التعاملات.