«شعبة المجوهرات» تحذر من طريقة تنظيف الذهب الخاطئة

نصح الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، بعدم تلميع الذهب من خلال ماكينة التلميع بمحال الصاغة، وعدم تعريض الذهب للاحتكاك، أو طلائه بعيار24 فقط.

وقال رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الذهب يفقد من 10 إلى 20 ملي جرامًا من وزنه عند التنظيف بهذه الطرق، فضلا عن أنه مكلف، ودعا إلى استخدام الوسائل المنزلية، وهى موجودة فى المطبخ، منها بيكربونات الصودا أو الخل الأبيض والجيلي والأمونيا.

وأوضح أنه يتم إضافة معلقتين من بيكربونات الصودا مع القليل من المياه الفاترة، واستخدام فرشاة أسنان ناعمة لتمرير المزيج على الذهب، ثم غسل القطع المنظَفة بمياه فاترة، وملء إناء صغير من الماء بالخل، على أن يُوضع الذهب لمدة 10 دقائق، وبعدها تُمسح قطعة الذهب بقطعة قماش ناعمة مع القليل من الماء الفاتر.

وأشار رئيس الشعبة إلى طريقة أخرى لتنظيف الذهب، من خلال سائل الجلي، حيث توضع ملعقة صغيرة مع مياه فاترة في وعاء صغير، وتركه، ثم تُمسح بقطعة قماش ناعمة.

ولفت إلى طريقة تنظيف الذهب بالأمونيا من خلال وضع نصف إناء صغير من المياه، وملعقة واحدة من الأمونيا، ثم تُغسل القطع الذهبية بمياه فاترة ومسحها بعد ذلك بقماش ناعم.

وتابع بأن الذهب هو الملاذ الآمن في ظل التقلبات والأحداث السياسية عالميًا ومحليًا، وسيظل رقم «واحد» لأنه حقق لحائزيه 22% من الأرباح خلال العام الماضي مقارنة بأرباح البنوك.

ونصح «واصف» المواطنين بسرعة شراء الذهب خلال تلك الفترة، قائلًا «يباع بسعر يقارب تكلفة استخراجه».

وأشار إلى أن استخراج الذهب من باطن الأرض يتطلب معدات وأيدي عاملة وموادًا كيمائية، وكل طن من الرمال يُستخرج منه من 3 إلى 4 جرامات من الذهب، كما تفرض دول عديدة الحصول على حق امتياز نتيجة استخراجه تقترب من 20% من المستخرج.