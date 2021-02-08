أسعار الذهب اليوم الاثنين 8-2-2021 في مصر

شهدت أسعار الذهب استقرارًا في محال الصاغة لليوم الثالث على التوالي، وذلك في أول أيام الأسبوع بالبورصات العالمية، اليوم، الاثنين 8 فبراير.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 907 و 910 جنيهًا.

الذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 794 و 796 جنيها.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 681 و 682 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم بالبورصات العالمية، الاثنين بين 6352 إلى 6368 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 907429 إلى 909714 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم

يتراوح سعر الأونصة بين 28790 و28861 جنيهًا.

متوسط أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الاثنين

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر، اليوم الاثنين الموافق 8 فبراير، 915.89 جنيه، و58.40 دولارأمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 801.42 جنيه، و 51.10 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرامالذهب عيار 18، بأسواق المال، 686.93 جنيه و43.80 دولار أمريكي، وقد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكانت أسعار الذهب، سجلت في نهاية تعاملات الجمعة الماضية الموافق 6 فبراير، ارتفاعًا في كل أعيرة المعدن الأصفر،بمقدار 9 جنيهات، لتستقر الأسعار بعد ذلك على مدار يومي السبت والأحد.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب شهدت على مدار 2020 حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بجائحة فيروس كورونا المستجد وتراجع الاقتصاد العالمي وانخفاض سعر الدولار.