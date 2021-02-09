أحياء بورسعيد تواصل أعمال تطهير بالوعات صرف الأمطار

واصلت أحياء بورسعيد، تطهير بالوعات صرف الأمطار تحسبا لهطولها خلال الأيام المقبلة، حيث تابع الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ استكمال أعمال تطهير بالوعات الصرف بالعديد من الشوارع بنطاق الحي، فى إطار خطة الحى للاستعداد للتغيرات الجوية والأمطار المحتملة

كما شهدت مدينة بورفؤاد رفع درجة الإستعداد القصوى بالمدينة تحسباً لتقلبات الطقس، ووجه اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد كافة الإدارات لإتخاذ مايلزم ومتابعة نشرات هيئة الأرصاد الجوية.

كما تابع اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى استمرار أعمال كسح تجمعات المياه وتسليك بالوعات الصرف بمنطقة الإسراء بالضواحى وواصلت سيارات كسح المياه التابعة للحى وعمال إدارتى المرافق والصرف الصحي تحت إشراف مجدى عزت سكرتير الحى أعمال رفع تجمعات المياه من الشوارع.

كما قام عمال الإدارة بتسليك عددا من بالوعات وبيارات الصرف بشوارع المنطقة وحول محيط العمارات وداخل المناور التابعة لها، وأكد رئيس حى الضواحى أن ذلك يأتى في إطار جهود الحى المستمرة لرفع كفاءة ومستوى النظافة بمختلف مناطق وقطاعات الحي.

من جانب آخر، تابع عادل عبد الفتاح رئيس حي العرب أعمال منظومة النظافة ورفع كفاءة الشوارع و المناطق والميادين والتطهير والتعقيم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فى إطار خطة الحي التى يستمر تنفيذها على فترات عمل صباحية ومسائية من خلال فرق عمل للنظافة والتجميل.

ولفت إلى متابعة أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة والرمال والأتربة ورفع كفاءة جميع قطاعات الحى بداية من ساحل البحر وحتى العبور وأسوان فى الصباح الباكر، وأشار إلى رفع تجمعات القمامة من شارع نهضة مصر ومنطقة السلام وحى الكويت وتم نقل القمامة للمقلب العمومي.