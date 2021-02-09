إصابة 13 شخصا في حادث تصادم بالشرقية

أصيب 13 شخصا في حادث تصادم على طريق «الصالحية الجديدة- فاقوس»، بمحافظة الشرقية، منذ قليل، ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل المصابيين لمستشفى الصالحية الجديدة للعلاج..

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتصادم سيارة ملاكي وسيارة ربع نقل بطريق «الصالحية الجديدة - فاقوس»، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا بكدمات وجروح وسحجات وكسور.

وانتقلت قوة من الشرطة لرفع آثار الحادث من على الطريق لتيسير الحركة المرورية كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة لتلقي العلاج اللازم تحت إشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، الذي أمر بإعلان حالة الطواريء في المستشفى لسرعة التعامل مع الحالات المصابة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت االتحقيق بإشراف المحامي العام لنيابات شمال الشرقية وقررت اسدعاء الشهود للاستماع لأقوالهم كما انتقل فريق من النيابة لمعاينة مكان الحادث والتوجه إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وفي وقت سابق أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم عدة سيارات بسبب الشبورة على طريق «بردين- الزقازيق»،

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد تصادم عدة سيارات بطريق «بردين - الزقازيق» ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات، بسبب الشبورة. وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق العام.. وتحررمحضر بالواقعة.