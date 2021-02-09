«الزلابية» سر عودة عميدة السياح الألمان إلى الغردقة

"جابي" سائحة ألمانية عشقت كل ما هو مصري، بعدما َظلت تتردد على مدينة الغردقة السياحية خلال 12عاماً، ولشدة عشقها للمصريين تعلقت "جابي " بأنواع مختلفة من الأكلات المصرية، اختصت منها «الزلابية» لتتقن طريقة عملها، حتى صارت وجبتها المفضلة خلال الفترة الطويلة الماضية، التي لم تتمكن فيها من زيارة مصر بسبب توقف حركة الطيران بقرار من الحكومة الألمانية للحد من انتشار جائحة كورونا.

"جابي" التي ربما يصح وصفها بأنها عمدة السياح الألمان في مصر، تحققت أحد أكبر أمانيها مؤخرا، بالعودة إلى مصر مجددا عبر بوابة مطار الغردقة الدولي، وتقول" جابي " في حديث خاص لـ«الوطن»: "تعلمت طريقة عمل «الزلابية» من إحدى السيدات من البدو، في صحاري البحر الأحمر، وذلك من خلال رحلة سفاري، وبعد رجوعي إلى ألمانيا اشتقت لـ"الزلابية" فدوامت على صنعها بعدما أتقنت طريقة عملها.

وتؤكد "جابي" أنها تعشق الكثير من الأكلات المصرية الشهيرة مثل "الكشري" و"أم على "و "الملوخية"، وتقول ضاحكة: «أهم حاجة في الملوخية الشهقة».

"جابي" دعت أيضا أصدقائها في ألمانيا لتذوق «الزلابية» معها، و"المفاجأة هي إنها أعجبتهم".. تقول جابي ذلك وهي تشير إلى عشقها لمصر كما لو تراها في الهواء الذي تتنفسه، وتضيف "أتابع أحداث مصر المهمة من خلال الفضائيات وصفحات أصدقائي المصريين على فيسبوك، وأقدم لهم التهنئة في الأعياد والمناسبات".

وأخيرًا، تعبر "جابي" عن حبها للتغير الذي حدث في مصر، عبر صفحتها على فيسبوك، وتقول: "تحيا مصر ويحيا السيسي"، وقد نشرت على صفحتها صورة تذكارية لها بجوار إحدى المدرعات المصرية أثناء تواجدها في مصر.

َتتذكر "جابي" زياراتها إلى المدن السياحية المصرية، مثل الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم عدة مرات، وتقول: "البداية كانت في عام 2008، وكنت اجيئ أكثر من مرة في العام الواحد، وكنت دائما أحلم بالعودة إلى مصر، وظللت في انتظار السماح بفتح حركة الطيران، حتى أتمكن من العودة إلى مصر، التي أعشقها".

سعيد العتيق، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، يؤكد ان جابي هي واحدة من كثيرين جدا يعشقون مصر، ويبشر بعودة كثيرون منهم، قائلا: فنادق الغردقة شهدت الأسبوع الجاري وصول أول رحلة طيران ألمانية وصلت من مطار فرانكفورت، على متن طائرة كوندور الألمانية، للمرة الأولى بعد توقف دام ما يقرب من من عام منذ جائحة كورونا، والأفواج السياحية الألمانية ستعود بقوة للغردقة ومرسى علم مرة أخرى.

ويشير العتيق إلى أهمية السوق السياحي الألماني، مؤكدا أن الألمان تصدروا المشهد في مصر قبل جائحة كوورنا، وتخطي عددهم تخطوا ١.٧ مليون سائح عام ٢٠١٩ قبل أزمة كورونا العالمية، كما يتصدرون المشهد السياحي مقارنة بأسواق اوكرانيا وبيلاروس وبولندا وايطاليا وفرنسا وانجلترا .