هيئة الدواء: إطلاق مبادرة «دعم التصدير» لدعم صادرات المستحضرات الطبية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، إطلاق مبادرة «دعم التصدير»، التي تهدف إلى دعم الصادرات المصرية من المستحضرات والمستلزمات الطبية، من خلال تيسير إجراءات التصدير، والعمل على تذليل التحديات كافة، التي تقف أمام انسيابها وتدفقها للأسواق الخارجية، ورفع مستوى التنافسية العالمية للمستحضرات المصرية.

وصرح الدكتور على الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن المبادرة بدأت بمراجعة وتحديث إجراءات التصدير كافة بها، لضمان مواكبتها للقواعد العالمية الرقابية.

ونوه «الغمراوي» إلى أن المراحل التالية من المبادرة ستتضمن دعوة الهيئة لشركات الأدوية كافة، لتحديث بيانات مستحضراتها المسجلة بالخارج، والمستحضرات وخطوط الإنتاج الحاصلة على اعتمادات دولية، حتى يتسنى طرح حزما تشجيعية لتلك الشركات، تتناسب مع محققاتها ومستهدفاتها.

وأضاف الدكتور علي الغمراوي، أنه وفي السياق ذاته، ودعما للاستثمار الدوائي وضمانا للاستغلال الأمثل لخطوط الإنتاج بالمصانع المحلية، حدثت الهيئة بتحديث إجراءات نظام "التصنيع بغرض التصدير" والذي يسمح بإنتاج مستحضرات مسجلة بالخارج على خطوط الإنتاج المحلية دون الحاجة إلى تسجيلها بهيئة الدواء المصرية، شريطة تصديرها للخارج بالكامل، وعدم تداولها بالسوق المحلي.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم صناعة الدواء، وتشجيع التصدير، من خلال تيسير إجراءات التصدير، ورفع مستوى التنافسية العالمية للمستحضرات المصرية، تماشيا مع رؤية القيادة السياسية، واستراتيجية الدولة للنهوض بالصادرات المصرية.