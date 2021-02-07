مصادر: هيئة الدواء توافق على تجهيزات مصنع اللقاح المصري لمواجهة كورونا

كشفت مصادر بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي، والمصنع المكلف بتصنيع اللقاح المصري لفيروس كورونا المحضر من قبل علماء مركز التميز العلمي للفيروسات التابع للمركز، أن هيئة الدوراء المصرية منحت المصنع الموافقات المبدئية على التجهيزات المتعلقة بخطوط الإنتاج والمعامل، وكذلك الأماكن التي تم تخصيصها لأعمال الإنتاج المتعلقة باللقاح، مؤكدة أنه يجرى الآن مراجعة الملف من جميع جوانبه.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يُجرى الآن استكمال عدد من المتطلبات التي اشترطتها هيئة الدواء المصرية، وسيتم الانتهاء منها قريباً، ومن ثم البدء في تصنيع أول دفعة لـ«بتشات فيرز 1» خلال الفترة القريبة المقبلة، مؤكداً أن سبب التأخير في البدء للتجارب الإكلينكية على المتطوعين، يرجع إلى الإجراءات التأكيدية للسلامة الصحية، وذلك وفقاً للإجراءات والخطوات الموضوعة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وزير التعليم العالي يتابع تطورات العمل في ملف اللقاح المصري

وأكدت المصادر، أن اللقاح المصري أثبت في التجارب ما قبل الإكلينيكة على الحيوانات نتائج مبشرة جداً، خاصة ما يتعلق بخلوه من السل والبكتيريا، مشيرة إلى أن جميع الخطوات التي يتم تنفيذها وإجراءها الفترة الحالية من قبل هيئة الدواء المصرية، تتماشى مع الاشتراطات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

وأكدت المصادر، أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من الملف الخاص باللقاح لمراجعته النهائية، والموافقة على موعد بدء التصنيع ومن ثم التجارب الإكلينكية بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيدة بالمتابعة اللحظية من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي لآخر تطورات ملف اللقاح.

ونوهت المصادر إلى عدد من الدراسات البحثية التي تُجرى بمختلف المراكز بالجامعات التابعة لأكاديمية البحث العلمي، للوصول إلى حلول تسهم في مواجهة فيرو كورونا.