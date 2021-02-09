ننشر جداول امتحانات كلية الهندسة بجامعة أسيوط 2021

أعلنت كلية الهندسة بجامعة أسيوط جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول، المقرر انطلاقها في 28 فبراير الجاري 2021 وتنتهى يوم 21 مارس المقبل.

وكان الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أكد أن كليات الجامعة ستعلن عن جداول امتحاناتها العملية والشفوية والتحريرية، وكذلك الدراسات العليا بمختلف الكليات النظرية والعملية، تنفيذاً للقرار المتخذ من المجلس الأعلى للجامعات، والذي بموجبه سوف يتم إجراء الامتحانات عقب عودة الطلاب والمقررة في 21 من فبراير الجاري.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن الامتحانات سوف تجري وفق الإجراءات الاحترازية المشددة، بما تتضمنه من مسافات تباعد والتزام بارتداء الكمامات واستخدام مواد التطهير والتعقيم والكواشف الحرارية، بما يضمن توفير أقصى درجات الوقاية لمنع انتشار فيرس كورونا وتوفير بيئة صحية سليمة للأفراد.

وفى سياق متصل أشار الدكتور شحاته غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، أن إمتحانات الفصل الدراسى الأول ستبدأ في مقر جامعة أسيوط بعد يوم 20 فبراير، وذلك وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بتأجيل الامتحانات لبعد إجازة نصف العام الدراسي الحالي.