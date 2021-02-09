إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

أصيب 3 اشخاص في تصادم بين سيارتين «ميكروباص»، علي الطريق الزراعي بدائرة مركز المراغة بسوهاج، منذ قليل، تم نقل المصابين الي مستشفى المراغة المركزي، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد ورد بلاغ بحدوث تصادم بين سيارتين ميكروباص أمام وحدة الإسعاف ووجود مصابين في الحادث، انتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز.

وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من «إدور غبريال عزيز، 50 سنة، باشتباه ارتجاج بالمخ، احمد جابر احمد، 41 سنة بكدمات بالساق اليمني، احمد حسام الدين، 20 سنة باشتباه خلع بالكتف الأيمن»، تم نقل المصابين لمستشفي المراغة المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.