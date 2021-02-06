حملات أمنية لملاحقة تجار المخدرات.. وتحريز 35 طربة حشيش

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وتروّيجها على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتي أمن (أسوان – سوهاج) وقطاع الأمن المركزي تمّ استهدافهم وأمكن ضبط (كمية من مخدر البانجو – عدد من الأقراص المخدرة لعقار الكبتاجون - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – 3 سلاح أبيض – ماكينة لحام) بحوزة (ثلاثة أشخاص ، لهم معلومات جنائية) حال استقلالهم مركبة «توك توك» دون لوحات بدائرة مركز شرطة أسوان.

كما تمّ ضبط (كمية من مخدر الأفيون – مبلغ مالي – هاتف محمول – دراجة نارية بدون لوحات) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة سوهاج، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ450 ألف جنيه تقريباً.

تواصل الضربات الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

وفي مديرية أمن البحيرة، تمّ ضبط (25 طربة من مخدر الحشيش – 2 هاتف محمول – مبلغ مالي) بحوزة (شخصين لهما معلومات جنائية).

أما بمديرية أمن الإسكندرية، جرى ضبط (عدد 10 طرب من مخدر الحشيش – 2130 قرص مخدر – 10 أمبولات مخدر - 2 هاتف محمول – مبالغ مالية) بحوزة (شخصين أحدهما له معلومات جنائية).

وفي مديرية أمن الدقهلية، جرى ضبط (كمية من مخدر الحشيش - هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة (شخص له معلومات جنائية).

وبمديرية أمن القليوبية، ضبط (كمية من مخدر البانجو - مبلغ مالي) بحوزة (3 أشخاص).

وبمنطقة السحر والجمال بنطاق مديريتي أمن الشرقية والإسماعيلية، ضبطت (كمية من مخدر الهيروين – هاتف محمول – مبلغ مالي) بحوزة (شخص).