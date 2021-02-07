حملات مفاجئة على العاملين بالسكة الحديد لضبط متعاطي المخدرات

أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، قيام صندوق مكافحة الإدمان بشن حملات مفاجئة على جميع العاملين داخل منظومة السكة الحديد لضبط متعاطي المواد المخدرة.

وأشار أن الهيئة لن ولم تسمح بوجود مدمنين داخل العاملين بطوائف التشغيل أو الوظائف الحرجة، للحفاظ على أمن وسلامة الركاب، موضحًا أن متعاطي المخدرات داخل الهيئة لا يتعدون نسبة 1% من العاملين.

وقال «رسلان»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الهيئة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا بشكل يومي داخل المحطات وعربات القطارات، وهناك عقوبات فورية على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية، مشيرًا إلى وجود قرار بمنع أي راكب من دخول المحطات واستقلال القطارات لا يرتدى الكمامة الطبية، للحد من انتشار كورونا.

وأشار رئيس السكة الحديد، إلى أن الهدف من تحصيل الغرامات من المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات هو محاصرة كورونا وعدم انتشاره، مؤكدًا أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحري، تخضع لأعمال التعقيم والتطهير بشكل دوري.

وأوضح أن حركة مسير القطارات منتظمة منذ صباح اليوم ولا يوجد أى معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

وكان اللواء عاطف إمام، مدير المركز الطبي بالسكة الحديد، قد أكد وجود أدوية محظور تناولها من قبل عمال السكة الحديد إلا بأذن من طبيب متخصص يكون تابعًا للهيئة، لافتًا إلى أنه من ضمن هذه الأدوية «ترامادول - ماكس - أموتريل».

وشدد على أنه في حال قيام أي عامل، خاصة في طوائف التشغيل بالسكة الحديد، بتناول هذه الأدوية يعتبر متعاطيًا للمخدرات، إلا إذا سمح لها طبيب الهيئة بتناولها.

وأكد «أمام»، تطبيق عقوبة جديدة على متعاطي المخدرات بالسكة الحديد، تمثلت في الفصل النهائي من الوظيفة حال قيام العامل بتكرار تعاطي المواد المخدرة، طبقًا للتحاليل التي يقوم بها صندوق مكافحة الإدمان، مشيرًا إلى أن هناك عقوبة أخرى تتمثل في العزل من الوظيفة 3 أشهر، لحين الإقلاع عن الإدمان، ومن ثم عودة العامل إلى وظيفته مرة أخرى.