تمويل مشروعات للمتعافين من الإدمان بـ4 ملايين و160 ألف جنيه

سلّم عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة بمحافظة القاهرة شيكات بمبلغ 160 ألف جنيه لدعم مشروعاتهم الصغيرة، عبارة عن محل ملابس وآخر لبيع الأقمشة.

وأوضح، فى بيان له، أن تلك القروض، تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكنهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة، ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم مثل مشروع ملابس وآخر لبيع الأقمشة، وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع.

توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطي المخدرات، من خلال مبادرة «بداية جديدة» لإقراض المتعافين من تعاطي وإدمان المواد المخدرة، لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم.

ولفتت «القباج» إلى أن إجمالي قيمة القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي بلغت ما يقرب من 4 ملايين و160 ألف جنيه حتى الآن‪.‬

توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمتعافي الخط الساخن (16023) من مرض الإدمان، بغرض تحقيق الدمج المجتمعي لهم، حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي لمريض الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة، حيث يتم تلقي أفكار حول المشروعات الملائمة لهم ودراستها ومساعدتهم في تمويلها.

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أعلن عن تقديم الخدمات العلاجية على مدار عام 2020 لعدد 132 ألفًا و502 مريض إدمان مجانًا، وفى سرية تامة.