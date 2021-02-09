8 مشروعات سكنية بديلة لسكان المناطق العشوائية (صور)

لم يقف قطار التطوير عند محطة عاصمة القاهرة الكبرى فقط، بل طاف جميع محافظات الجمهورية، ليقضي تماما على العشوائية والمناطق غير الآمنة داخلها، حيث سعت الدولة جاهدة ممثلة في صندوق تطوير العشوائيات، للقضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة، في محافظات الجمهورية، واستبدالها بمشروعات سكنية عدة داخل كثير من المناطق، لتوفير حياة آدمية هادئة لسكان العشوائية، الذين عانوا لسنوات عدة من الإهمال والنسيان.

وترصد السطور التالية، أبرز المشروعات السكنية التي وفرتها الدولة، كسكن بديل لسكان العشوائيات.

تل العقارب

مشروع الروضة، «تل العقارب» سابقًا، إحدى أهم المناطق العشوائية غير الآمنة في قلب القاهرة، وتتكون منطقة الروضة من 816 وحدة سكنية، بمساحات مختلفة تتراوح بين 65 مترًا و72 مترًا و82 مترًا، بخلاف نحو 344 محلا تجاريًا.

الأسمرات 3

مشروع الأسمرات 3، من أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في العاصمة، بمنطقة المقطم، لاستقبال المواطنين من المناطق العشوائية، وتنفذ المرحلة الثالثة بتكلفة تقترب من مليار و300 ألف جنيه، على مساحة 60 فدانا، ويضم 7400 وحدة.

مشروع الشُهبة

يضم نحو 1610 وحدة سكنية بالتعاون مع محافظة القاهرة، بمنشأة ناصر، لاستقبال الأسر والمواطنين في المناطق العشوائية الخطرة بمنطقة منشأة ناصر.

المحروسة 1 و2

تنفيذ مشروع المحروسة (1 و2)، لتطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، والذي يتم تنفيذه بحي السلام 2، ويضم 4900 وحدة سكنية، بجانب عدد من المحلات التجارية والوحدات الإدارية لخدمة السكان.

مشروع بشاير الخير 3

يضم نحو 10600 وحدة، ويقع المشروع بمنطقة مأوى الصيادين بالقباري غرب محافظة الإسكندرية.

مشروع الخيالة

يضم نحو 2520 وحدة سكنية، بنطاق حي البساتين.

مشروع معا

يضم 4400 وحدة، ويتم تنفيذه بحي السلام ثان شرق القاهرة.

مشروع أهالينا 2

يضم 1400 وحدة سكنية، بمدينة السلام شرق القاهرة.

كما تعمل الدولة جاهدة على تطوير المناطق العشوائية داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، ومنها: مشروعات تطوير محافظة الوادي الجديد، محافظة جنوب سيناء، حلايب وشلاتين، أسوان، سوهاج، أسيوط، والمنيا، إضافة إلى عمل مشروعات سكنية كسن بديل لسكان العشوائية داخل تلك المحافظات.