مدير صندوق العشوائيات: نهتم بتطوير المحافظات وعمل مشروعات سكنية داخلها

شهدت العاصمة مشروعات تطورية عدة، خلال العام الماضي ومستمرة هذا العام، حيث قضت تلك المشروعات بشكل كبير على المناطق العشوائية، التي عانت من الإهمال والنسيان لسنوات طويلة، ووفرت سكن بديل لسكانها، لتوفر لهم حياة آدمية كغيرهم من السكان بالمناطق الراقية.

لم يقف قطار التطوير بمحطة عاصمة القاهرة الكبرى فقط، بل طاف في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، ليقضي تماما على العشوائية والمناطق غير الآمنة داخلها.

حيث أكد الرئيس التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، خالد صديق، اهتمام الصندوق، بتطوير جميع المحافظات بشكل متساوي مع تطوير محافظات القاهرة الكبرى، لأن الهدف الرئيسي للصندوق، هو القضاء على العشوائية والمناطق غير الآمنة في جميع المناطق والمدن.

وأوضح أن القاهرة تعد من أكثر المناطق التي تعاني من العشوائيات، وتتعدد أسباب انتشار العشوائية داخلها، فالسبب الرئيسي هو الكثافة السكنية داخل المحافظة، وكونها مستهدفا للمواطنين الباحثين عن الرزق، والتي تعد هجرة داخلية.

وأشار صديق إلى أن هناك توزيع للمحافظات، يتحكم في الكثافة السكانية داخلها، ومن ثم انتشار العشوائية، فهناك مناطق جاذبة للسكان، منها: القاهرة، الإسكندرية، دمياط، بور سعيد، وأخرى مناطق طاردة للسكان، منها: سوهاج، المنيا، أسيوط، الفيوم.

وأوضح أن هناك مشروعات تطوير قام بها الصندوق خلال الأشهر الماضية في أطراف الدولة، ومستمر العمل عليها هذا العام، ومن أبرز تلك المحافظات: مشروعات تطوير الوادي الجديد، جنوب سيناء، حلايب شلاتين، أسوان، سوهاج، أسيوط ، والمنيا، بالإضافة إلى عمل مشروعات سكنية كسن بديل لسكان العشوائية داخل تلك المحافظات.

أما عن آلية إختيار أو تحديد المحافظات التي سيقوم الصندوق بتطويرها، أوضح صديق أن الصندوق لديه خريطة بحجم العشوائيات داخل كل محافظة على مستوى الجمهورية، وعليه يتم تحديد الأولوية لكل محافظة، وعلى قدر حجم المشكلة يتم تحديد أولويات الصندوق.