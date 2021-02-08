«تطوير العشوائيات»: مساحة مشروع «معا» 60 فدانا بإجمالي 4416 وحدة سكنية

تعمل الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق تطوير العشوائيات، على قدم وساق، للقضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة، داخل محافظات الجمهورية، واستبدالها بتجمعات عمرانية، توفر للمواطنين مشروعات سكنية، تتيح لهم التمتع بالحياة الآدمية والهادئة، بعد شقاء سنوات عدة من العشوائية والنسيان.

ووضعت الدولة خطة للانتهاء من المناطق العشوائية وغير الآمنة، وتوفير سكن ملائم وعيشة آدمية لقاطنى هذه المنطقة، وتعد محافظة القاهرة على رأس المحافظات التي تشهد جهودا كبيرة لتطوير المناطق العشوائية، حيث افتتحت عدد من المشروعات السكنية الخاصة بسكان مناطق المحافظة، وتستمر في إنشاء عدد آخر من المشروعات.

ومن ضمن هذه المشروعات التي نفذتها الدولة بمحافظة القاهرة، مشروع «معا» بمدينة السلام، شرق محافظة القاهرة، ليكون سكنا بديلا لسكان المناطق العشوائية بالمحافظة.

وأوضح المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أن المساحة المقام عليها مشروع «معا» بلغت نحو 60 فدانا، لتضم عدد 4416 وحدة سكنية داخلها، كمشروع سكنى بديل للسكن العشوائى.

وأشار الرئيس التنفيذى للصندوق إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروع «معا» بلغت 1.3 مليار جنيه، كما يضم المشروع مدرستين، ومركزا حرفيا، ومركزا تجاريا، بالإضافة إلى تنفيذ 60 محلا، ومسجدا.

ليس ذلك فقط، بل تم إقامة مركز ثقافى، والذى يضم 2 سينما، مسرح، كافيتريا، مكتبة، كما تم تنفيذ 5 حضانات و5 عيادات طبية داخل العمارات الموجودة بالمشروع، وذلك وفقا لتصريحات الرئيس التنفيذى للصندوق.

أما عن المرحلة القادمة لتنفيذ مشروع «معا»، أوضح «صديق» أنه هناك خطة لاستكمال المرحلة المقبلة من المشروع، حتى يصبح مشروع «معا» كومباوند متكاملا غير مسبوق، حيث من المخطط أن تضم المرحلة القادمة للمشروع مركز تجارى، مركز طبى، نادى رياضى، دار مسنين، دار أيتام.

وأكد الرئيس التنفيذى للصندوق، أن الدولة تسعى بأقصى جهدها للقضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة، التى باتت منتشرة بشكل كبير خلال السنوات الماضية، والعمل على تخطيط وتنفيذ مشروعات سكنية كبرى، تشمل عدد كبير من الوحدات السكنية، لتوفير حياة آدمية هادئة لسكان المناطق العشوائية وغير الآمنة.