التحفظ على 30 طن زيت طعام و4 أطنان أسمدة مجهولة المصدر بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية 30 طن زيوت طعام و4 أطنان ونصف الطن أسمدة زراعية مجهولة المصدر داخل مصانع دون ترخيص ناحية قرية السلام، أول طريق مدينة العاشر من رمضان.

وقالت فايزة عبدالرحمن، مدير مديرية الطب البطري، إنه تم تشكيل حملة مكبرة على المصانع، اليوم، برئاسة عبد الباسط عبدالنعيم وكيل مديرية التموين ومحمد سعد مدير عام الرقابة ورئيس قطاع تموين وسط الشرقية.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير المحضر رقم 946 لسنة 2021 جنح بلبيس ضد صاحب مصنع زيوت طعام،دون ترخيص، بناحية قرية السلام أول طريق العاشر، وتم التحفظ علي 30 طن زيوت طعام مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الداله علي مصدرها.

وأضافت أن الحملة حررت المحضر رقم945 لسنة 2021 ضد «م.م.م»، صاحب مصنع أسمدة ومبيدات زراعية بناحية قرية السلام أول طريق العاشر من رمضان لحيازته 4 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة علي مصدرها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعلى جانب آخر، أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رئيس حي أول الزقازيق بغلق المحال التجارية المخالفة بشارع الشهيد كمال عابدين بحي الزهور بعد تحويلها لمخازن لتشوين المنتجات الورقية والكتب دون حصول أصحابها على التراخيص اللازمة لذلك وعدم مراعاة إجراءات السلامة العامة واشتراطات الحماية المدنية، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها للحيلولة دون وقوع حوادث حريق تؤدي إلي كارثة بالمنطقة.

وكان محافظ الشرقية تلقى شكوى من أهالي الشارع تفيد بإستخدام المحال التجارية بشارع الشهيد كمال عابدين بحي الزهور بمدينة الزقازيق كمخازن لتشوين كميات كبيرة من المنتجات الورقية والكتب بالمخالفة لإشتراطات التراخيص والنشاط، فضلاً عن قيام أصحابها بتحويل الشارع لجراج مخصص لخدمتهم فقط، ليأمر المحافظ رئيس حي أول بفحص الشكوى الواردة وتطبيق القانون علي المخالفين.

وتنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية، شكل رئيس حي أول لجنة لمراجعة التراخيص الممنوحة للمحال التجارية بشارع الشهيد كمال عابدين، وتم غلق وتشميع المحال التجارية التي تم تحويلها لمخازن بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.