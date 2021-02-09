ماذا تفعل إن وجدت اختلافا بين شقتك المؤجرة ومواصفاتها في عقد الإيجار؟

يلجأ المواطنون إلى تأجير شقة سكنية للعيش بها لفترة زمنية مؤقتة يتم الاتفاق عليها مع المالك، ويتم تحرير عقد بينهما بناء على المدة المحددة، وعند التعاقد على الإيجار، يتفق المؤجر على توفير عدد من المرافق الأساسية والتي يجب أن يتم ذكرها في العقد، حتى يضمن المستأجر حقه في الحصول عليها، وكثيرا ما يتعرض المستأجر إلى موقف عدم توافر المرافق المتفق عليها مع المالك، وفي تلك الحالة يتيح القانون اتخاذ المستأجر عدد من الإجراءات القانونية.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، الحالات التي تتيح للمستأجر اتخاذ إجراء قانوني والإجراء القانوني الذي يجب أن يتخذه المستأجر في حال عدم توافر المرافق المتفق عليها مع المالك، وفق المحامية سهام محمد، كالتالي:

الحالات التي يحق بها للمستأجر اتخاذ إجراء قانوني

- حال وجد المستاجر شيء مختلف في نظام الوحدة محل الإيجار، سواء كان ذلك بنقص في المساحة أو عدد الغرف.

- حال وجد المستأجر شخص آخر يشاركه في المسكن دون الاتفاق مع المستأجر، ويجب أن يقدم المالك المستند الذي يثبت خلو الوحدة السكنية عند التعاقد.

- حال فوجئ المستأجر بأنّ الوحدة السكنية محل الإيجار مخصصة لغرض غير السكن.

- حال كانت الوحدة السكنية في حالة يرثى لها أو تنذر بتعرض المستأجر إلى أي خطر.

- حالة أجرى مالك الوحدة السكنية أي من التعديلات على الوحدة السكنية دون الاتفاق مع المستأجر.

الإجراء القانوني الذي يتم اتخاذه حال نقص المرافق المتفق عليها

يحق للمستأجر فسخ عقد الإيجار مع المالك حال عدم توافر أي من المرافق المتفق عليها والمنصوص عليها بعقد الإيجار.

- كما يمكن للمستأجر طلب تعويض مادي حال تضرره من المسكن غير مكتمل المرافق المتفق عليها.