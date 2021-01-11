هل يجب توثيق عقد إيجار حجز الوحدات في الشهر العقاري؟.. الإسكان تجيب

شروط عدة وضعتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، لحصول المواطن على وحدة سكنية ضمن الوحدات التي تطرحها من حين لآخر، بمساحات وأسعار متفاوتة، في عدد من المدن الجديدة.

ومن ضمن الأوراق المطلوبة لحجز وحدة سكنية ضمن الوحدات المطروحة، عقد إيجار يثبت إقامة المواطن المتقدم للحجز داخل المحافظة المتقدم لحجز وحدة سكنية بها.

وتساءل الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الوحدات التي يطرحها الصندوق، عن أهمية توثيق عقد الإيجار المتقدم للحجز بالشهر العقاري؟، وكانت الإجابة أنّه لا يشترط أن يوثق عقد الإيجار بالشهر العقاري قبل تقديم نسخه منه لحجز وحدة سكنية، وذلك وفقا للرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبدالحميد.

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنّه يشترط أن يكون العميل المتقدم لحجز وحدة سكنية، داخل الشقة عند عملية الاستعلام الميداني، لإثبات صحة عقد الإيجار المقدم للحجز، موضحة أنّ الصندوق يهدف في الأساس إلى توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري يستحق الحصول عليها، لذلك يوفر الصندوق التسهيلات التي تمكنهم من التقديم للحجز والفوز بوحدة سكنية.

وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى أهمية التزام العميل الفائز بوحدة سكنية، باستخدامها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، وبالنسبة للحد الأقصى لقسط التمويل، أكدت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنّه لا يتجاوز 40% من صافي الدخل الشهري (بزيادة سنوية تصل إلى 7%)، وتتم عملية الحساب وفقا لسعر بيع الوحدة ودخل وسن صاحب الطلب.

كما وفر الصندوق للمواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية، إمكانية التحويل بين إعلانات الوحدات السكنية التي يطرحها الصندوق، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي وذلك لمن انطبقت عليهم شروط الحجز، وبأماكن لا تتوافر بها وحدات سكنية، ولكن بشروط وخطوات محددة.