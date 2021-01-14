خطوات تسجيل عقد إيجار الشقة بالشهر العقاري خلال 24 ساعة

يضطر كثير من المواطنين إلى الانتقال لشقة أخرى إيجار بدلا من التي يقيم بها لكثير من الأسباب، لكن عند الانتقال لأخرى جديدة، يتطلب الأمر نقل المرافق الموجودة باسمه كي يتمكن من إجراء التعاملات الرسمية، إضافة إلى ضرورة توثيق عقد إيجار الشقة بـ الشهر العقاري، وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الإجراءات والمستندات المطلوبة لتوثيق عقد الإيجار بمصلحة الشهر العقاري أو أحد مكاتبه خلال 24 ساعة فقط، وفق الموقع الرسمي لمصلحة الشهر العقاري، كالتالي:

المستندات المطلوبة لتوثيق عقد إيجار شقة

- يقدّم المستأجر أصل بطاقة الرقم القومي التي يجب أن تكون سارية للطرفين.

- حضور المستأجر والمالك إلى مكتب الشهر العقاري لإنهاء عملية التوثيق.

- إحضار النسخة الأصلية من عقد الإيجار.

ويتم تنفيذ الطلب وتوثيق عقد الإيجار بالشهر العقاري خلال 24 ساعة من تقديم المستندات والطلب، ويحدد الشهر العقاري رسوم توثيق عقد الإيجار بسعر رمزي، إضافة إلى رسم نسبي يعتمد على القيمة والمدة بواقع 0.5% بحد أدنى 10 جنيهات.

خدمات أخرى تقدمها مصلحة الشهر العقاري

وتقدم مصلحة الشهر العقاري ومكاتبها العديد من الخدمات الأخرى والتي تتمثل في الآتي:

- إثبات المحررات في دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد بإشهارها.

- التأشيرات الهامشية وإرسال صور منها للمكتب الرئيسي «الإدارة العامة للمحفوظات».

- مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشيرعلى مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر العقاري.

- تصوير المحررات المطلوب إشهارها.

- حفظ أصول المحررات المشهرة وموافاة الجهات المختصة بصور منها.

- إعطاء الشهادات العقارية.

- إعداد فهارس المحررات التي تُشهر.

- إعطاء صور من المحررات المشهرة ومرفقاتها.

- تعتبر مكاتب الشهر العقاري جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة للحقوق العينية العقارية.