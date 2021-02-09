تعرف عليها.. انقطاع الكهرباء عن 7 مناطق في الإسكندرية اليوم

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، منذ قليل، عن انقطاع التيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء، عن 7 مناطق في المدينة لمدة 3 ساعات، بسبب أعمال الصيانة، مقدمة الشركة اعتذارًا لعملائها عن فصل التيار الكهربائي.

واوضحت شركة كهرباء الإسكندرية، أن المناطق السبع المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من الساعة التاسعة صباح اليوم وحتى الثانية عشر مساء، أي بمقدار 3 ساعات من الانقطاع، هي:

- المندرة «شارعي الملك - الحرمين».

- سيدي بشر «شارعي زاخر- سعيد معناوي».

- السيوف «أول شارع ياقوت الحموي من جميلة بوحريد».

- كامب شيزار «7 و13 و25 شارعي هليوبوليس وأدفو».

- الحضرة الجديدة «أرض مهدي».

- المتراس «نجع العرب».

- الهانوفيل «آخر شارع الهانوفيل الرئيسي- شارع فندق هانو».

وكانت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء التابعه للشركة القابضة للكهرباء عدة طرق إلكترونية يمكن من خلالها إدخال قراءة العداد أو الاستعلام عن الفاتورة أو دفع الفاتورة أو تقديم الشكاوي الفنية.

وتنشر "الوطن" جميع عناوين وأرقام التليفونات التابعة لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء والخاصة بتلك المناطق التي ستشهد انقطاع في الكهرباء، والتي يمكن أن يستخدمها المشترك في تقديم شكواه الفنية أو التجارية.

المندرة

العنوان: عمارة 40 مدينة بنك فيصل- سيدى بشر قبلى

التليفون: 5332148

سيدي بشر

العنوان: شارع المعمورة الشاطئ- أمام الملاهي

التليفون: 5493920

السيوف

العنوان: عمارة غرناطة- شارع أديب معقد

التليفون: 3306694

الهانوفيل

التعنوان: طريق إسكندرية- مطروح أمام فتح الله

التليفون: 4382171