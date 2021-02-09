أحداث الحلقة 32 من مسلسل لؤلؤ: بودة يحاول التكفير عن ذنبه بعد اغتصابها

جذبت الحلقة 32 من مسلسل «لؤلؤ»، الذي يعرض حاليا على شاشة قنوات ON، انتباه المتابعين على محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع الأحداث التي شهدتها الحلقة، بسبب لقاء لؤلؤ التي جسدت دورها مي عمر، بحبيبها بودة الذي اغتصبها، ويجسد دوره محمد الشرنوبي.

مكالمة تليفونية تعيد لؤلؤ إلى بودة

خلال أحداث الحلقة 32 من مسلسل «لؤلؤ» فوجئت لؤلؤ باتصال هاتفي من حبيبها بودة الذي اغتصبها بعدما اكتشفت خيانته لها وصديقتها مروة، وبالفعل يحدث اللقاء ويعترف لها بحبه، مبديا ندمه على كل ما صدر منه، لتخبره بدورها أنها بالرغم من الجرح الذي سببه لها، إلا أنها مازالت تحبه.

وكانت أحداث مسلسل «لؤلؤ» زادت سخونة بعد اكتشاف لؤلؤ في الحلقة 30 خيانة صديقتها «مروة» وحبيبها «بدر- بودة» لها، عندما ذهبت لبدر في منزله، لتسمع بالصدفة محادثة تليفونية بينهما، وحاولت التماسك وأقنعت الأخير أنها اختارته هو ليكون زوجها، ليشك في القصة، ويضع لها منوم في الشاي ويغتصبها ويهرب، ليدخل زوجها طارق فجأه ويراها على السرير؛ ليطلقها في الحال.

دراما اجتماعية

تدور أحداث مسلسل «لؤلؤ» في إطار دراما اجتماعية، حول فتاة تدعى سنية وتلقبها أسرتها باسم لؤلؤ، تودع في إحدى دور الأيتام، بعدما يقبض على والدتها، ووفاة جدتها وابتعاد والدها عنها، وعندما تصل للسن القانوني تهرب من الدار بصحبة صديقتها مروة، ويضعها القدر في طريق رجل أعمال يدعى طارق نصار، وينتج شريطا غنائيا لها عندما يكتشف جمال صوتها، وتصبح إحدى نجمات الغناء.

مسلسل «لؤلؤ» سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة نيرمين الفقي، ومحمد الشرنوبي، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وأشرف زكي، وملك زاهر، وهدير عبدالناصر.

ويعرض مسلسل «لؤلؤ» على شاشة قنوات ON من يوم الأحد إلى الخميس، الساعة 7:45 مساءً على قناة ON، والإعادة الساعة 2 صباحا، و1 ظهرا على نفس القناة، وعبر قناة ON Drama في الساعة 10 مساء، والإعادة الساعة 5 صباحا، و3 عصرا على نفس القناة.