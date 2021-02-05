تفاعل رواد السوشيال ميديا مع الحلقة 30 من مسلسل«لؤلؤ».. اكتئاب ودموع

شهدت الحلقة 30 من مسلسل «لؤلؤ»، تفاعلا كبيرا من رواد السوشيال ميديا، بعد اكتشاف «لؤلؤ» لخيانة صديقتها «مروة» وحبيبها «بدر» لها، حيث ذهبت «لؤلؤ» لبدر في منزله، لتسمع بالصدفة محادثة تليفونية بين مروة وبدر، وتكون صدمتها كبيرة ولكنها تماسكت وأقنعت بدر أنها اختارته هو ليكون زوجها ليشك بدر في القصة ويقوم بوضع المنوم في الشاي ويغتصبها ليدخل زوجها طارق فجأه ويراها على سرير بدر.

وقد تفاعل جمهور المسلسل عبر السوشيال ميديا مع الحلقة بسبب العديد من الأحداث بداخلها وجاءت التعليقات كالتالي

«لؤلؤ صعبانة عليا بس هى ليه بعد ما سمعته ما مشيتش».

وقال آخر«الحلقه 30 من مسلسل لؤلؤ كانت بجد حلقة مؤثرة جدا أي حد لو كانت شافها كان عيط بجد».

وأضاف آخر «الحلقة النهاردة عملتلى اكتئاب والله، مابين حبيب خاين وصديقة عمر طلعت واطية وحاجة قرف».

وقال آخر «ليه كده بس يا لؤلؤ وليه كده يامروه حرام عليكي حسبي الله ونعم الوكيل».

وتدور أحداث مسلسل «لؤلؤ» في إطار دراما إنسانية، وقصة صعود فتاة تم إيداعها في إحدى دور الأيتام، بعد القبض على والدتها ووفاة جدتها وابتعاد والدها عنها، وعندما تصل للسن القانوني تهرب من الدار بصحبة صديقتها مروة ولكنها تسلك طريق الشهره وتصبح فنانه مشهوره ولكن غيره صديقتها تسعي طول الوقت لتدميرها

مسلسل «لؤلؤ» سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة نيرمين الفقي، إدوارد، أحمد زاهر، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، هيدي كرم، سلوى عثمان، ويعرض على شاشة قنوات ON من يوم الأحد إلى الخميس، الساعة 7:45 مساءً على قناة ON، والإعادة الساعة 2 صباحًا، و1 ظهرًا على نفس القناة، وعبر قناة ON Drama في الساعة 10 مساءً، والإعادة الساعة 5 صباحًا، و3 عصرًا على نفس القناة.