محمد الشرنوبي بعد اغتصابه «لؤلؤ»: غلطان وندمان.. وأحمد زاهر: مش هرحمك

يتصدر مسلسل «لؤلؤ» منذ عرضه على شاشة قنوات «ON» محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، إذ أصبح «ترند» على موقع المشاهدات «يوتيوب» خصوصًا مع الحلقات التي لاقت ردود فعل إيجابية واسعة سواء على مستوى المشاهدة أو سوشيال ميديا.

المسلسل «ترند»

وحققت الحلقة 30 من مسلسل «لؤلؤ» صدى واسعًا بين المتابعين على السوشيال ميديا، والتي شهدت اكتشاف لؤلؤ «خيانة» حبيبها «بودا» وصديقتها مروة، وقيامه باغتصابها وتصويرها لابتزازها وتهديدها فيما بعد.

وعبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» نشر محمد الشرنوبي والذي جسّد شخصية «بودا» صورة من مشهد اغتصابه «لؤلؤ»، معلقًا عليها بقوله: «غلطة وندمان عليها».

وعلق على الصورة الفنان أحمد زاهر، والذي يجسد شخصية طارق نصار زوج لؤلؤ قائلًا، «لا الكلام ده تضحك بيه على حد غيري يا بودا، مش هاتهرب من عقاب طارق نصار العقاب جاي يا بودا».

تفاعل الجمهور

وتفاعل المتابعون مع كلام أحمد زاهر، ومحمد الشرنوبي، وطالب بضرورة معاقبة «بودا» والزج به في السجن، وتساءل أخرون «إزاي تعمل كده في لؤلؤ، دي بتحبك؟، لو شوفناك هنضربك يابودا».

مسلسل«لؤلؤ» تخوض به الفنانة مي عمر، تجربتها الأولى في البطولة المطلقة، بعد مشاركتها في عدد من الأعمال الفنية الناجحة «ريح المدام، ولد الغلابة، الأسطورة، حكاية حياة».

يعرض على قنوات ON

مسلسل «لؤلؤ» سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام، وبطولة أحمد زاهر، وإدوارد، ونيرمين الفقي، ومحمد الشرنوبي، ونجلاء بدر، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وهدير عبدالناصر.

يعرض مسلسل «لؤلؤ» على شاشة قنوات ON من يوم الأحد إلى الخميس، الساعة 7:45 مساءً على قناة ON، والإعادة الساعة 2 صباحًا، و1 ظهرًا على نفس القناة، وعبر قناة ON Drama في الساعة 10 مساءً، والإعادة الساعة 5 صباحًا، و3 عصرًا على نفس القناة.