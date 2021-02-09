«ألقوا جثتها في الصحراء».. التفاصيل الكاملة لإعدام 3 متهمين بقتل سيدة الغردقة

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار زين العابدين عبدالمنصف، تحديد جلسة 14 مارس المقبل للنطق بحكم إعدام عاطل ومقاول وسائق بتهمة قتل سيدة وإلقاء جثتها بطريق «رأس غارب - الشيخ فضل»..

كانت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار زين العابدين عبدالمنصف قضت بإحالة المتهمين إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الراي الشرعي في الحكم بإعدامهم في واقعة قتل سيدة تدعي «ضحي. ج»، 35 سنة مقيمة بمحافظة المنيا زوجة أحدهم، وإلقاء جثتها بطريق رأس غارب الشيخ فضل، ورش مادة تنر على وجهها لإخفاء معالمها، بعد أن طالبت المجني عليها أحد المتهمين الثلاثة بإثبات نسب طفلها منه بعد أن تزوجها عرفيا.

بداية الواقعة

تعود الواقعة إلى إخطار تلقاه اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، من اللواء محمد دردير مدير المباحث الجنائية، بعثور سائق على جثة بطريق الشيخ فضل، وبجوارها المتعلقات الخاصة بها، ومن بينها ورقة مسجل عليها رقم تليفون.

تشكيل فريق بحث لكشف الملابسات

تشكل فريق بحث برئاسة اللواء خالد عبد الهادي مدير مباحث البحر الأحمر ضم ضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب وقسم ثان الغردقة وتم تتبع رقم التليفون الذي تم العثور عليه على ورقة بجانب جثة القتيلة.

وتوصلت الجهود إلى أن مرتكبي الواقعة كلا من «عماد.ح»، مقاول بناء، و«محمود.م»، عاطل، و«ماهر.ش»، سائق تاكسي، وكشفت التحريات أن المتهم الثاني كانت تربطه علاقة غير شرعية مع المجني عليها، وانجبت منه طفلا وقامت برفع دعوي قضائية لإثبات نسب الطفل وحكمت المحكمة لها بثبوت النسب.

الإتفاق على التخلص من الضحية

قام المتهم الثاني بالاتفاق مع المتهمين الآخرين على استدراج المجني عليها من المنيا للغردقة، بعد أن أوهمها بزواجها رسميا وقاموا بتأجير شقة واتفقوا على قتلها بعد اقناعها بالسفر للقاهرة لاستكمال أوراق القضية وإجراء تحليل dna، وقاموا بقتلها بطريق غارب الشيخ فضل وإلقاء الجثة بجانب الطريق.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة، أنهم جردوها من ملابسها بالكامل وألقوا مادة تنر على وجهها حتى لا تظهر ملامحها، وتم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.