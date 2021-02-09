شيماء عبدالإله تشكر الرئيس على دعم الشباب بعد تعيينها بـ«الوطنية للصحافة»

أعربت الدكتورة شيماء عبدالإله، المتحدثة الرسمية باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن سعادتها بالقرار الرئاسي بتكليفها عضوا بالهيئة الوطنية للصحافة، قائلة: «اللهم لك الحمد حمدا جزيلا طيبا مباركا فيه حتى ترضى ويبلغ الحمد منتهاه».

وأضافت شيماء عبر حسابها على فيس بوك: «سعادة كبيرة لأنه قرار وتكليف من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعطى الشباب والمرأة فرصة لم نكن لنتخيلها، ويعلم ذلك من عانى وحارب كثيرا فيما مضى من أجل الفرصة، خاصة المرأة التي قدم لها كل الاحترام والتمكين، كل المحبة والامتنان والتقدير لسيادته».

ووجهت المتحدثة باسم «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، الشكر والامتنان لمن آمنوا ودعموا ووثقوا، قائلة: «اللهم اعني واجعلني على قدر الثقة والمسؤولية».

وهنأت «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، الدكتورة شيماء عبد الإله، المتحدثة الرسمية باسم التنسيقية ورئيس تحرير جريدة لي بروجريه إيچبيسيان الناطقة باللغة الفرنسية، لثقة رئيس الجمهورية وتعيينها عضوا بالهيئة الوطنية للصحافة، كما وجّهت أسمى آيات الشكر والتقدير لثقة القيادة السياسة في المرأة المصرية والشباب وعلى إتاحة فرص للتمكين والتطوير.