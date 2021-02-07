التنسيقية تزف بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة بشأن العلاج

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مبادرة جديدة لتوفير الأدوية للعمال غير المنتظمين وأسرهم.

ووقع النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لمدة ثلاث سنوات، يتضمن إمداد العمالة غير المنتظمة بالأدوية الجاهزة والمستلزمات المتوفرة لدى الشركة المصرح بها من وزارة الصحة.

واتخذت الدولة العديد من الإجراءات للحفاظ على فئة العمالة غير المنتظمة، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا، التي أثرت على العالم خلال العام الماضي، ولا تزال الجائحة مستمرة، وتسببت في وفاة أكثر من مليوني شخص على مستوى العالم، فيما تسببت في إصابة ما يقرب من 85 مليون، وهو الفيروس اللعين الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية في نهاية العام قبل الماضي 2019.