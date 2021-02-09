عضو مجلس الشيوخ يدعم مستشفى شفاء الأورمان في الأقصر

أشاد النائب محمد عطاالله اسماعيل عضو مجلس الشيوخ بالأقصر، بالإنجاز الذي تحقق بمستشفي شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالصعيد، المقرر افتتاحه رسميا خلال الأسابيع المقبلة.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إنه لم يتوقع أن يكون المستشفي الذي يعالج أورام الأطفال بالمجان بهذا المستوى الحديث من الإنشاءات والتقدم فى المجال الطبي.

وأكد أن وجود مستشفي بتلك الإمكانيات، هدفه رفع المعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء والتخفيف عن الأطفال المرضى الذين كانوا يعانون من السفر والعلاج في مستشفيات القاهرة وأسيوط.

وأبدى عضو مجلس الشيوخ سعادته بتوفير المستشفى كافة أنواع العلاج مجانا وإجراء العمليات الجراحية على أيدى كبار الاستشاريين فى مصر وتوفير إقامة كاملة للمرضى وأسرهم مطالبا الجميع بدعم المستشفى لاستكمال مسيرته الناجحة .

وأعلن «عطا الله»، استعداده لدعم المستشفي من خلال المشاركة فى حملات للتبرع بالدم لصالح المستشفى وكذلك العمل على دعمها بكل الطرق الممكنة .

وكان النائب محمد عطاالله اسماعيل عضو مجلس الشيوخ بالأقصر تفقد إنشاءات المستشفي والتقي بالمرضى وأسرهم وقدم دعما للمستشفى، كما استمع لشرح مفصل عن مراحل العلاج واستقبال المرضى في المستشفي، وناشد المصريين التبرع للمستشفى لاستكمال مسيرته الناجحة في علاج الأطفال مرضى السرطان.

ووجه محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان الشكر للنائب محمد عطاالله اسماعيل عضو مجلس الشيوخ بالأقصر على دعمه مشيرا أن المستشفي تفتح ذراعيها للجميع من أجل استكمال مسيرة النجاح لخدمة مرضي السرطان بالصعيد.