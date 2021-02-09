محافظ الغربية يجتمع بوحدة حماية الطفل لمناقشة سبل تطوير الوحدات

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعاً صباح اليوم، بأعضاء وحدة حماية الطفل، بحضور الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، لمناقشة آليات تطوير وحدات الحماية الفرعية بالمحافظة.

بدأ الاجتماع بالسلام الوطني ثم قدم المحافظ خالص الشكر والتقدير للمجلس وكل الهيئات والجهات بالمحافظة لتحملهم مسؤولية هذا الملف، لافتا إلى وجود مشاكل كثيرة تخص الطفل مثل مشكلة التسرب من التعليم، وأطفال الشوارع، والعنف ضد الأطفال والتي تتطلب حملات الدعم النفسي للأطفال عبر الاستعانة بالمتخصصين المؤهلين لعلاج هذه المشاكل بجانب تقديم الدعم اللوجيستي للأطفال وتدريب كوادر مؤهلة على الدعم النفسي الإيجابي للطفل.

وأثنت الدكتورة سحر السنباطي علي جهود المحافظة في ملف حماية ورعاية الطفل، وأكدت على أهمية تفعيل آليات التدخل بجميع المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الطفل في ظل تنوع المجتمعات داخل المحافظة، كما أكدت على تقديم الدعم لكافة القيادات بالمحافظة لتسهيل التدخل واستكمال المنظومة لربط كافة الجهود والخدمات بخط نجدة الطفل، ووجهت الشكر للسيد المحافظ لتقديمه كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات التي قد تواجه الطفل بالمحافظة.

واختتم الاجتماع بنقاش مفتوح مع أعضاء اللجنة الحاضرين لوضع آليات تطوير وحدات الحماية العامة والفرعية، وأكد «رحمي»، علي ضرورة توفير قوافل اجتماعية وورش عمل تثقيفية للآباء والأمهات والمقبلين على الزواج، وضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية، وتوفير الأم البديلة في دور الرعاية.

يذكر أن اللجنة العامة شكلت برئاسة المحافظ وعضوية كلاً من مدير الأمن، السكرتير العام، السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية، مطران إبراشية طنطا وتوابعها، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالغربية، مدير عام الهيئة العامة للتأمين الصحي بالغربية، مدير مديرية الشئون الصحية بالغربية، مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية، مدير مديرية القوى العاملة بالغربية، مدير مديرية الأوقاف بالغربية، مدير إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن الغربية، رئيس قسم رعاية الأحداث بمديرية أمن الغربية، المستشار القانوني لمحافظة الغربية، مدير عام الإدارة القانونية بديوان المحافظة، مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بديوان المحافظة وممثل المجتمع المدني.