حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 10-2-2021

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا الأربعاء الموافق 10 فبراير الحالي، إذ يتوقع أن يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري وحركة الرياح تكون معتدلة، وأن يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية وحركة الرياح تكون معتدلة، ويكون مائل للحرارة على جنوب وشمال سيناء وجنوب الصعيد نهارا، ويكون الطقس شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.

الظواهر الجوية

وأضافت هيئة الأرصاد أنّه من المتوقع أن يكون هناك كثافة في الشبورة المائية صباحا، وتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 25 13

الإسكندرية 22 14

وادي النطرون 25 14

طنطا 25 13

شبين الكوم 25 13

دمنهور 24 13

بلطيم 20 14

مطروح 20 13

السلوم 22 12

سيوة 23 11

بورسعيد 21 15

دمياط 21 14

الزقازيق 25 13

المنصورة 24 13

الإسماعيلية 26 13

السويس 25 13

العريش 22 14

رفح 21 13

رأس سدر25 14

نخل 24 11

نويبع 26 17

طابا 23 15

كاترين 22 08

الطور 28 16

شرم الشيخ 29 15

الغردقة 29 15

مرسى علم 28 15

الفيوم 26 11

بني سويف 26 10

المنيا 27 10

أسيوط 27 09

سوهاج 28 11

قنا 29 12

الأقصر 30 13

أسوان 31 14

إدفو 31 13

أبوسمبل 30 14

الوادي الجديد 30 10

شلاتين 27 18

أبورماد 27 18

حلايب 26 17

رأس حدربة 26 19