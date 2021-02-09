«حديث الصباح».. العاصمة الإدارية وحالة الطقس أبرز ما تناولته الفضائيات

تقدم «الوطن» لقرائها ملخصًا لأبرز ما تمّ تناوله ببرامج الـ«توك شو» الصباحية اليوم، الثلاثاء، ضمن الفقرات والمداخلات الهاتفية التي احتواها كل برنامج، حيث ركز برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على العاصمة الإدارية الجديدة ومستجدات العمل بها، وآخر الإنجازات التي حدثت بالعاصمة حتى الآن.

مجتمع عمراني جديد

وقال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إنّ فكرة تشييد العاصمة الإدارية الجديدة قائمة على احتياج الدولة للعاصمة الجديدة، والحاجة للدخول على مكان خالٍ ومجتمع عمراني لإنشائه من الأساس، بخلاف الدخول على مناطق مأهولة بالسكان ومحاولة إعادة صياغتها بشكل أو بآخر لحياة أفضل، حيث جرى اختيار مكان العاصمة الجديدة بموقع متميز جدا، وكان قرار الدولة المصرية إنشاء المشروع، وهذا الأمر لم يكن منذ فترة بعيدة، بل قبل نحو 4 سنوات ونصف السنة.

تكلّفة الحي الحكومي 50 مليار جنيه

وأضاف الحسيني، خلال مداخلة هاتفية للبرنامج أنّ التحدي الحقيقي للمشروع كان التمويل، فمشروع واحد داخل العاصمة، وهو الحي الحكومي، جاء المنتج النهائي له رائع ولم نشهده من قبل، وتكلّف 50 مليار جنيه، وهو حي واحد من أحياء كثيرة داخل العاصمة، متابعا أن المنتج الذي شاهده المواطنون الآن من إعجاز بالعاصمة الجديدة، سبقه تخطيط جيد جدا، وتمهل في التخطيط ومراجعة التخطيط وتدقيقه مع الإصرار على التنفيذ طبا للمخطط وعدم الحياد عنه، مؤكدا على أن العاصمة الإدارية هي كيان ومجتمع عمراني متميز جدا، هو مدينة مستدامة ومساحة خضراء للمواطن الذي سيقيم بالعاصمة الجديدة تتجاوز 15 مترا مربعا، وهي مدينة تستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة حيث تم فرض قيود على كل المطورين أن مساحة الأسطح تكون مغطاه بألواح للطاقة الشمسية لتوليد جزء من الطاقة التي تحتاجها العاصمة الإدارية من خلال الطاقة الشمسية، وهي أيضا مدينة ذكية ويتم إدارة المرافق من خلال مركز إدارة المدينة وإدارة الحالة الأمنية من خلال المركز الأمني بطريقة ذكية.

التوسع في مشروع الإنترنت التعليمي الآمن

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الإنترنت التعليمي الآمن.. خطة الـ5 سنوات لتطوير التعليم»، وجاء في التقرير، أنّ خطة مستقبلية للاستمرار في تطوير منظومة التعليم خلال الـ5 سنوات المقبلة، هدفها التوسع في مشروع الإنترنت التعليمي الآمن من خلال توزيع أجهزة التابلت، المحمول، واللاب توب، لجميع الطلاب بداية من الصف الرابع الإبتدائي حتي الصف الثالث الإعدادي، وربط المدارس الإعدادية بشبكات الإنترنت وميكنة الفصول.

الجنيه المصري الثاني كأفضل عملة عالمياً

كما عرض البرنامج تقريرا تلفزيونيا بعنوان «رحلة صعود الجنيه المصري.. من التعويم إلى ثاني أفضل عملة عالميا»، حيث جاء في التقرير، أنّه عقب تعويم الجنيه المصري في عام 2016 بدأت العملة المحلية رحلة تماسك واستقرار في مواجهة الدولار الأمريكي على مدار 4 سنوات، رغم التحديات التي واجهها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن الجنيه المصري حصد المركز الثاني كأفضل عملة عالميا، كما تصدر أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً أمام الدولار مدفوعا بتحسن مصادر النقد الأجنبي ليواصل بذلك أداءه القوي، وفقا للتقرير الذي نشره المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء في مصر، وصنفت وكالة بلومبيرج الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2019، إذ ارتفع سعر صرف الجنيه بنحو 6.5% أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المشار إليها.

استقرار درجات الحرارة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة بدءا من يوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، إلى يوم الأحد 14 فبراير 2021، موضحة أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء 9 فبراير 2021 إلى يوم الجمعة 12 فبراير 2021، حيث يشهد الطقس استقرارا وارتفاعا بدرجات الحرارة بحوالي 4-5 درجات ليكون الطقس دافئ نهارا، وبارد ليلا.

وشرحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يوم الثلاثاء 9 فبراير من المتوقع تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.