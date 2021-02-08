«الأرصاد» تكشف حالة الطقس من اليوم وحتى بداية الأسبوع: الجو مستقر (صورة)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة، ابتداءً من يوم الإثنين 8 فبراير وحتى يوم السبت 13 فبراير 2021، موضحة أنَّه اعتبارًا من يوم الإثنين 8 فبراير إلى يوم الجمعة 12 فبراير 2021 سيسود الطقس استقرارًا وارتفاعًا في درجات الحرارة بحوالي 4-5 درجات ليسود طقس دافئ نهارًا بارد ليلًا على أغلب أنحاء البلاد.

تكّون للشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق

وشرحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أنَّ يوم الإثنين 8 فبراير سيشهد تكون للشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

حالة الطقس يوم الثلاثاء 9 فبراير

وعن حالة الطقس يوم الثلاثاء 9 فبراير، فمن المتوقع تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس يوم الأربعاء 10 فبراير

أما يوم الأربعاء 10 فبراير فمن المتوقع تتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الخميس 11 فبراير

وكذلك الحال يوم الخميس 11 فبراير، حيث يتوقع أنَّ تتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس يوم الجمعة 12 فبراير

وعن طقس يوم الجمعة 12 فبراير، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّه من المتوقع أن تتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة لنشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

طقس يوم السبت 13 فبراير

أما بالنسبة لطقس يوم السبت 13 فبراير، فمن المتوقع انخفاض في درجات الحرارة بحوالي 4-5 درجات، ليسود البلاد طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا، إضافة لتكون الشبورة المائية صباحًا، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.