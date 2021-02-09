مصادر: عبدالعليم داوود مهدد بإسقاط عضوية البرلمان بعد فصله من «الوفد»

يواجه النائب محمد عبدالعليم داود، عضو مجلس النواب «فردي»، مصيرا مجهولا، على خلفية القرار الذى اتخذه المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بفصله من عضوية الحزب، ما يعنى انتفاء الصفة التي انتخب على أساسها في مجلس النواب.

وقالت مصادر برلمانية لـ«الوطن»، إن هذه القرارات يجب إبلاغ رئيس المجلس بها، ومراجعة الموقف الدستورى والقانوني لاستمرار عضويته بالبرلمان من عدمه، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يبلغ «النواب» بقرار فصل النائب محمد عبدالعليم داود، من الحزب، والذي شغل منصب رئيس الهيئة البرلمانية له.

حالات إسقاط عضوية البرلمان

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، تنص المادة 5 بأن يشترط لاستمرار العضوية أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي انتخب على أساسها، فإن فقدها أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبيا، تسقط عنه العضوية بقرار من المجلس، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

ووفقا لقانون مجلس النواب، تنص المادة 6 أن يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي انتخب على أساسها، فإن فقدها أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وفى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الحزبي أو المستقل الذى انتخبت على أساسه، وفقا للقانون.

وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أعلن فصل 8 من أعضاء الهيئة العليا للحزب، في مقدمتهم النائب محمد عبدالعليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب سابقا، إضافة إلى: الدكتور ياسر الهضيبي، وطارق سباق، ومحمد عبده، ونبيل عبدالله، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده رئيس حزب الوفد، اليوم الثلاثاء، في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي في محافظة الجيزة، بحضور عدد من قيادات الحزب.