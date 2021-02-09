ارتفاع عدد مفصولي الوفد لـ10.. والتحقيق مع «أرنب» بتهمة «التخابر»

أعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، ووكيل أول مجلس الشيوخ، فصل طارق سباق مساعد رئيس الحزب، وفصل محمد مجدي فرحات عضو الهيئة العليا بالحزب الشهير بـ«أرنب» وإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه في هذه الوقائع المنسوبة إليه، وهي «التخابر مع قنوات أجنبية».

واتخذ رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، قرارت حاسمة، انطلاقا من لائحة حزب الوفد وما تفرضه على رئيس الوفد بحماية الحزب والدفاع عن المصالح، حيث فصل اليوم 8 أعضاء، قبل أن يفصل 2 آخرين اليوم.

وأعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، فصل 8 من أعضاء الهيئة العليا للحزب، في مقدمتهم النائب محمد عبدالعليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب سابقا، إضافة إلى الدكتور ياسر الهضيبي، عضو الهيئة العليا، وطارق سباق عضو الهيئة العليا، ومحمد عبده عضو الهيئة العليا، ونبيل عبدالله عضو الهيئة العليا، وحمدان الخليلي عضو الهيئة العليا، وحاتم رسلان عضو الهيئة العليا، ومحمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا.