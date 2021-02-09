شريف دسوقي يعلن اعتزال التمثيل في 2025: لن أتراجع عن ذلك

أعلن الفنان شريف دسوقي، اعتزاله مجال التمثيل، مطلع شهر يناير عام 2025، مؤكدا: «هذا القرار لا رجعة فيه، ولن أشارك في أي أعمال فنية بداية من هذا التاريخ».

وأرجع شريف دسوقي، خلال ندوته في «الوطن»، اتخاذه هذا القرار في هذا الموعد بالتحديد، إلى إتاحة الفرصة لنفسه ولموهبته، وتفريغ الشحنات الفنية والشخصيات التي كوّنها في ذاكرتها على مدار حياته، قائلا: «لازم أفرغ الشحنات دي كلها، قبل ما أعتزل عشان أستريح».

وشدد شريف دسوقي، على أنه لن يتراجع عن هذا القرار إطلاقا: «مش هشتغل مع أي مخرج تماما، باستثناء 4 فقط، لو طلبوا مني أي حاجة هعملها فورا، وهم كاملة أبو ذكري، وشريف عرفة، وأحمد الجندي، وأحمد نادر جلال».

وأوضح «دسوقي» أنه لم يُحدد خطوته الجديدة بعد اعتزال التمثيل، فقد يمتهن وظيفة أخرى مُتعلقة بالفن أو غير ذلك.

وقفة رجالة

ويُعرض للفنان شريف دسوقي، حاليا بالسينمات، فيلم «وقفة رجالة»، الذي تدور أحداثه في إطار «لايت»، حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم، للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشكلاتهم؛ إذ يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

والعمل من بطولة كلا من سيد رجب، وبيومي فؤاد، وماجد الكدواني، وحققوا كوميديا خاصة، بالتعاون مع شريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر، وصفاء الطوخي، وإيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، وأفلام مصر العالمية، ونيوسنشري ماجيك بينز.