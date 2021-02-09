التحفظ على أغذية منتهية الصلاحية داخل «سوبر ماركت» جنوب بني سويف

شنت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة في بني سويف، حملة موسعة اليوم، استهدفت المحال التجارية والأسواق، أسفرت عن ضبط منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية داخل أحد المحلات، بمدينة الفشن.

وحررت الحملة المحاضر اللازمة مع اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، بالإضافة إلى المرور على أماكن تداول وبيع السلع الغذائية، حيث تم سحب عدد 16 عينة وتحرير عدد 5 محاضر جنح صحية بينها 3 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات النظافة الصحية، ومحضرين لعدم وجود شهادات صحية لمزاوله المهنة، فيما تم إعدام 15 كجم من الأغذية غير المحتفظة بخواصها الطبيعية.

شارك في الحملة محمد محمود مراقب أول أغذية بإدارة الفشن الصحية، وكلأ من حمدي عاشور وأحمد رجب من مفتشي الأغذية بالإدارة.

وكلف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في بني سويف، في وقت سابق، الدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الطب الوقائي بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع الأغذية، وبناء على ذلك شن فريق مراقبة الأغذية بإدارة الفشن الصحية حملة على المنشآت الغذائية والمطاعم الكائنة بمركز ومدينة الفشن، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبه أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، استمرارية الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال والصيدليات لضبط الوضع فى مجال تداول السلع فى هذه المواقع، ومواجه كافة صور الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، ومواجهة كافة صور التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع وبيعها فى السوق السوداء خاصة فى ظل الظروف الراهنة، والتى تشهد توجيه معظم الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وناقش محافظ بني سويف، التقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملات الرقابة الصحية بالتنسيق مع التموين والجهات الرقابية المعنية.