مصرع عامل وإصابة 3 في انهيار جدار داخل شركة تحت الإنشاء بالشرقية

لقي عامل مصرعه فيما أصيب 3 آخرين في انهيار جدار عليهم داخل شركة تحت الإنشاء بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان.

تلقى اللواء أبراهيم عبد الفتاح مدير أمن الشرقية، إخطارا بورود بلاغا لقسم شرطة أول العاشر من رمضان بانهيار جدار على 4 عمال داخل مخزن تابع لشركة كيماويات تحت الإنشاء بدائرة القسم ما أسفر عن وفاة عامل وإصابة 3 آخرين.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة 'أخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وعلي جانب آخر لقى شاب مصرعه في مشاجرة بقرية «أبو الشقوق»، التابعة لمركز شرطة كفر صقر فيما ألقت الشرطة القبض على المتهم ووالده.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد بنشوب مشاجرة بقرية أبو الشقوق التابعة لمركز كفر صقر ما أسفر عن وفاة شاب يبلغ من العمر 35 عاما.

انتقلت قوة من الشرطة لإجراء الفحوصات والتحقيقات وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وشاب ووالده، إثر مشادة بين الأول وإحدى أقارب المتهمين، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي ووفاة المجني عليه. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

فيما قررت نيابة قسم شرطة ثان الزقازيق التصريح بدفن جثمان سيدة لقيت مصرعها في حريق شب بمنزلها بدائرة القسم، إثر تلقي مدير أمن الشرقية إخطارا بنشوب حريق داخل منزل ناحية الزراعة بمدينة الزقازيق، أسفر عن إصابة سيدة ووفاتها وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.