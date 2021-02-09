ضبط عصابتين من 8 أشخاص للتنقيب عن الآثار بالدقهلية

ألقت الاجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، القبض على عصابتين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار في منطقتين مختلفتين في نطاق المحافظة، وذلك بعدما تم ضبطهم بمعرفة الأهالي داخل منزل بإحدى قري مركز دكرنس، وفي قطعة أرض بقرية أخرى تابعة لمركز السنبلاوين.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة دكرنس من بعض الأهالي، يفيد بضبط بعض الأشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بقرية «ميت ضافر»، دائرة المركز.

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وبانتقال الضباط والفحص، تبين ضبط 4 أشخاص، وهم: «ماهر م. م.ع.»، 45 سنة، عامل، ونجله «محمود»، 21 سنة، عامل، وجار الأول «محمد ص. ف. ع.»، 33 سنة، عامل، ويقيمون بذات القرية، وصديق الثاني «السيد ر. أ.»، 30 سنة، عامل، مقيم بقرية «تاج العز»، دائرة مركز دكرنس، وذلك حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل الأول.

وبالمعاينة تبين أن المنزل محل البلاغ مكون من طابق أرضي وأول علوي غير مكتمل البناء، على مساحة 120 متر مربع تقريباً، وتبين وجود حفرة بمدخل المنزل، بقطر 1 متر وعمق 5 أمتار، مبطنه بالمونة الأسمنتية، وتم ضبط بعض الأدوات المستخدمة في الحفر.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا، في محضر الشرطة، بارتكاب الواقعة، وقيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الأثار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 887 لسنة 2021 إداري مركز دكرنس، للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وفِي السنبلاوين تبلغ لمركز الشرطة من بعض الأهالي ضبط بعض الأشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الأثار في قطعة أرض زراعية زمام قرية «بشمس»، دائرة المركز.

وبانتقال الضباط والفحص، تبين ضبط 4 أشخاص آخرين، هم: «عبد الله ع. م. ح.»، 46 سنة، صاحب وحدة تصوير فيديو، ومقيم قرية «نوسا الغيط»، دائرة مركز أجا، و«السعيد ع. أ.»، 49 سنة، بالمعاش، ومقيم قرية «صهرجت الصغرى»، دائرة مركز أجا، و«ماجدة ع. أ.»، 42 سنة، حاصلة على دبلوم تجارة، ومقيمة قرية «بشلا»، بدائرة مركز ميت غمر، و«عبد الله ع. أ.»، 57 سنة، سائق، ومقيم بشارع «ترعة الجلاد»، بناحية الشرابية في محافظة القاهرة، كما تم ضبط سيارة ملاكي رقم «د ر ب 9611»، ملك الأول، وذلك حال قيامهم بالتنقيب عن الأثار في قطعة أرض زراعية بمساحة 17 قيراط، ملك «حسين بدوي حسين»، المقيم بمدينة القاهرة، وباجراء المعاينة اللازمة، تبين وجود حفرة قطر 1.5 متر، وعمق نصف متر، وتم ضبط بعض أدوات الحفر.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2750 لسنة 2021 جنح مركز السنبلاوين، ويجري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.