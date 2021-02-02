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محمود مسلم

ضبط 8 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالفيوم: حفرة 5 أمتار داخل منزل

كتب:

الوطن
12:10 م | الثلاثاء 02 فبراير 2021
المتهمين

المتهمين

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة «سنورس» بمديرية أمن الفيوم من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط (جزار – مقيم بدائرة القسم) بصحبته 7 أشخاص، حال التنقيب عن الآثار داخل منزله، وعثر بداخله على (حفرة قطرها مترين وعمق 5 أمتار – وعدد من الأدوات المستخدمة في نشاطهم المؤثم).

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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