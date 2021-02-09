«مش مأذون».. «مندوب» يوثق عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

قال الشيخ يسري محمود علي، مأذون المشاهير، إنّ الشيخ الذي عقد قران الداعية الإسلامي والمنتج معز مسعود والفنانة حلا شيحة، ليس مأذونًا شرعيًا بينما مجرد «مندوب» فقط، إذ يعمل لصالح المأذونين، وليس شرطًا أن يكون من خريجي كلية أصول الدين.

وأوضح يسري محمود، لـ«الوطن»، أنّ المندوب يحصل على دفتر من المأذون الذي يعمل معه، ويُسجل عقد القران بدلًا منه، مؤكدًا أنّ الزواج في تلك الحالة شرعيًا ورسميًا، ولا هناك أي مُشكلة فيه.

وكان معز مسعود وحلا شيحة، احتفلا بعقد قرانهما، أمس الإثنين، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، المطلة على النيل، بحضور عدد قليل جدًا من العائلتين والأصدقاء، الذين لم يتجاوز عددهم 4 أفراد فقط، حيث ارتدت «حلا»، فستانا أبيضا محتشما دون أي فتحات.

وقبل بدء الحفل قرر الداعية معز مسعود، والفنانة حلا شيحة، سحب الهواتف المحمولة من المدعوين.

لحظة خاصة

وكشفت حلا شيحة عن الصور الأولي من عقد القران، مساء أمس، الأثنين، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، وعلقت عليها قائلة: لحظة خاصة جداً بالنسبة لنا.

وأعاد معز مسعود نشر الصور نفسها عبر حسابه الرسمي بتطبيق «انستجرام»، وعلق عليها بقوله: حافظي على ابتسامتك وخجلك دائمًا ياحبيبتي، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

شخصية خاصة

وكانت العلاقة بين معز مسعود وحلا شيحة، قد نشأت بينهما منذ شهر يونيو الماضي، عندما نشر صورة له عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وهو يجلس على الأرض، ويمسك بالجيتار الخاص به، ليُعلق عليها بقوله: « شكرًا جزيلاً للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة الصعبة - أنت تعرف من أنت»، لترد عليها بقوله في التعليقات: «من الشخص الذي التقط تلك الصورة»، لسرعان ما يرد عليها: «شخصية خاصة جدًا».