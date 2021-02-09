شروط الحصول على قرض شخصي من بنك CIB بدون ضمانات: يصل لمليوني جنيه

هناك العديد من البنوك التي تمنح قروضا مختلفة لعملائها، ولكن مع وضع بعض الشروط والصعوبات التي تواجه الكثيرين وقد لا تناسبهم، وفي إطار عمل البنوك على جذب المزيد من العملاء تضع شروطا سهلة للحصول على القرض تناسب معظم الفئات.

ومن بين البنوك التي تضع تسهيلات، البنك التجاري الدولي CIB الذي يمنح قروضا شخصية بدون ضمانات وببعض التسهيلات التي تلقى استحسان العملاء.

وفي السطور التالية يعرض «الوطن» شروط وتفاصيل الحصول على قرض من البنك التجاري الدولي CIB والمستندات المطلوبة:

مميزات الحصول على القرض الشخصي من البنك التجاري الدولي CIB

- يمنح البنك القرض الشخصي دون أي ضمانات، وتصل قيمته إلي مليوني جنيه.

- تصل مدة السداد إلى 96 شهرا.

- البداية لقيمة التمويل من 5000 جنيه وتصل إلي مليوني جنيه.

- يتراوح سعر عائد مميز ما بين 14% إلي 23.5%.

- تأمين على الحياة وذلك حتى انتهاء مدة القرض.

- مرونة خلال فترة السداد تصل إلي 8 سنوات.

- الاقتراض بضمان الشهادات والودائع​.

المستندات العامة المطلوبة للحصول على القرض الشخصي من البنك التجاري الدولي CIB

- إحضار إيصال حديث لفاتورة الكهرباء أو الهاتف أو الغاز (بشرط ألا يمر عليها أكثر من 3 أشهر)​.

- صورة من بطاقة الرقم القومي، بشرط أن تكون سارية.

- أما بالنسبة للمستندات المطلوبة، لإثبات الدخل من أجل الحصول على القرض الشخصي من بنك CIB، فإنه لا توجد مستندات إضافية​ في حال تحويل الراتب.

- أما في حال تحويل الراتب فينبغي تقديم خطاب من جهة العمل بمفردات الراتب، وعدد 3 إشعارات لمفردات المرتب، أو إحضار كشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر.

- إحضار صورة من سجل تجاري​.

- وبالنسبة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، يتم تقديم كشف حساب بنكي شخصي أو باسم الشركة عن مدة آخر 6 أشهر.