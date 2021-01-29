لو مرتبك تخطى 2600 جنيه.. تفاصيل قرض «سلفة وأمان» من بنك CIB

يحرص البنك التجاري الدولي «CIB» على تقديم قروض لعملائه تناسب طموحاتهم، منها قرض «سلفة وأمان» ضمن برامجه للتمويل الشخصي، لعملاء تحويل المرتبات بالبنك.

وتستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة تفاصيل قرض سلفة وأمان من البنك التجاري الدولي.

شروط الحصول على قرض سلفة وأمان

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة.

- ألا يزيد الحد الأقصى للسن عن 60 سنة عند نهاية مدة القرض.

- الحد الأدنى لصافي المرتب 2600 جنيه وحتى 7000 جنيه.

تفاصيل قرض سلفة وأمان

- الحد الأدنى لقيمة القرض 10 آلاف جنيه.

- الحد الأقصى لقيمة القرض 50 ألف جنيه.

- يمكن سداد القرض على مدة تصل إلى 5 سنوات.

- الإدراج التلقائي في برنامج تأميني مقدم من شركة أكسا لتأمينات الحياة طوال فترة سداد القرض.

- يضمن التأمين تغطية المبلغ المتبقي من القرض في حالة الوفاة أو العجز الدائم، إضافة إلى صرف مبلغ إضافي قدره 10 آلاف جنيه.

- قيمة الأقساط الشهرية تصل بحد أقصى 50% من صافي الدخل.

أوراق الحصول على قرض سلفة وأمان

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- إيصال مرافق حديث.

- مفردات مرتب.

مزايا قرض سلفة وأمان

- يمكن التقديم أونلاين أو إرسال كلمة سلفة على 16644.

- تمتع بالإعفاء الكامل من الرسوم الإدارية ومصاريف التقييم.

- تمتع بتغطية تأمينية متميزة بالتعاون مع شركة أكسا لتأمينات الحياة خلال فترة سداد القرض.

CIB يطلق أول برنامج تدريب أون لاين لطلبة الجامعات

وأطلق البنك التجاري الدولي في أغسطس 2020، أول برنامج تدريب صيفي متخصص لطلاب الجامعات الخاصة عن بُعد فى مصر، فى ضوء الظروف الصحية التي فرضها فيروس كورونا والتى أدت إلى تعليق العديد من الأنشطة التنموية المنتظمة.

ووفقا للبنك، فإن البرنامج تم تنفيذه بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة الألمانية بالقاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إذ تم تقسيم طلاب الجامعات الثلاث إلى مجموعات بحثية، تعرض كل مجموعة مشروعات مشتركة خاصة بالتكنولوجيا الرقمية عن طريق ابتكار منتجات أو خدمات جديدة، ويتم تقييم هذه المشروعات من قبَل لجنة متخصصة بالبنك تضم عددًا من الكوادر القيادية المتخصصة ورؤساء القطاعات.