الجامعة العربية ترحب بتشكيل الحكومة الجديدة في السودان

رحبت جامعة الدول العربية، بتشكيل الحكومة السودانية الجديدة، التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، واعتمدها مجلس السيادة الانتقالي في اجتماعه أمس الإثنين برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وفق بيان للجامعة اليوم.

وأثنى مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، على الروح الوطنية والشراكة التوافقية، التي تحلت بها مختلف الأطياف السودانية، لإتمام هذه الخطوة الهامة في سبيل استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية، ومسيرة السلام في البلاد، مجددا التزام الجامعة بمواصلة جهودها لمساندة الحكومة الجديدة ومؤسسات الدولة السودانية في كل ما يدعم أمن السودان واستقراره وتعافيه الاقتصادي ونجاح عملية انتقاله السياسي.

وذكر المصدر، أن السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، وجه بهذه المناسبة برقية إلى الدكتور عبد الله حمدوك، لتهنئته على تشكيل الحكومة الجديدة، كما وجه رسالة مماثلة إلى السيدة مريم الصادق المهدي، بمناسبة تعيينها وزيرة للخارجية.