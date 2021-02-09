ناصر مجلس الإخوان.. عبدالعليم داوود من الإحالة للقيم للفصل من الوفد

لم يكد النائب محمد عبد العليم داوود، عن حزب الوفد، ينتهي من واقعة إحالته للجنة القيم بمجلس النواب، بسبب الإساءة إلى أحد الأحزاب تحت القبة وبعض النواب، حتى وجد نفسه في واقعة أخرى، وهي فصله من الحزب، بعد إعلان المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، في مؤتمر صحفي عاجل اليوم الثلاثاء، فصله ضمن 10 آخرين من قيادات الحزب.

الفصل من حزب الوفد

وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، إنه انطلاقا من لائحة حزب الوفد وما تفرضه على رئيس الحزب بحماية الحزب والدفاع عن المصالح، فإنه تقرر فصل النائب محمد عبدالعليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، و9 آخرين، معلنا اختيار النائب سليمان وهدان، رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس النواب، على أن يكون كل من النواب محمد مدينة واللواء هاني أباظة وأيمن محسب، نوابا له.

وأضاف أبوشقة «على أن يخطر مجلس النواب باختيار النائب سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية وأن يكون كل من النواب محمد مدينة واللواء هاني أباظة وأيمن محسب نوابا له، وإخطار كافة الجهات المعنية، وفقا للائحة الحزب بصورة رسمية لهذا القرار».

الإحالة للجنة القيم

وفي 31 يناير الماضي، شهدت لجنة القيم بمجلس النواب، النائب محمد عبدالعليم داوود، متهما بالإساءة إلى أحد الأحزاب تحت القبة وبعض النواب، حيث عقدت اللجنة اجتماعا مغلقا تم خلاله الاطلاع على تقرير هيئة مكتب مجلس النواب ومضابط الجلسة التي وقعت بها الأحداث، وبناء عليه قررت اللجنة في اجتماعها تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، ولجنة القيم وضمت نائبين من أعضاء اللجنة، كما تولى النائب أحمد الشرقاوي، الدفاع عنه، حيث تتيح اللائحة للنائب المحال للقيم أن يختار نائبا للدفاع عنه.

من هو محمد عبدالعليم داوود

عمل محمد عبد العليم داوود صحفيا في جريدة الوفد في الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي، وترشح لمجلس النواب للمرة الأولى عام 2000، كما انتخب وكيلا لمجلس الشعب في مجلس الإخوان، وحين أعلنت المحكمة الدستورية حل مجلس الإخوان، في عام 2012 اعترض داوود على حكم الدستورية في تصريحات صحفية عنه، ما أثار استياء الهيئة البرلمانية للوفد، وخرج فؤاد بدراوي، القيادي الوفدي، آنذاك، ليصرح بأنّ رأي النائب محمد عبدالعليم داود لا يمثل الحزب وإنّما نفسه فقط.

وفاز داوود، في عام 2020 بالانتخابات مرة أخرى على المقعد الفردي، بعد خوضه جولة الإعادة بالدائرة الرابعة ومقرها دسوق وفوه ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وفوزه بالمقعد الفردي بالدائرة.