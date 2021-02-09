محافظ كفر الشيخ: الدولة وصلت لبيت المواطن في مبادرة حياة كريمة

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة حياة كريمة تشمل مركز مطوبس، وهو أحد المراكز التي كانت تُعتبر نقطة انطلاق للهجرة غير الشرعية، نظراً للأجواء الساحلية التي توجد به، مشيراً إلى أن الدولة بدأت في الاهتمام بهذا المركز، خلال الفترة الأخيرة، وأنشأت فيه المشروع القومي للأسماك «غليون».

وقال محافظ كفر الشيخ، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد الدريني، أن «الدولة وصلت لغاية بيت المواطن، ووفرت فرص عمل»، مشيراً إلى أن هذه المنطقة يوجد بها منطقة صناعية، وبالتالي فإن التطوير يعتبر متكاملاً، حيث أصبح الأبناء لديهم مكاناً في المدرسة، كما يجري تطوير خدمات الإطفاء والبريد، والعديد من الخدمات الميسرة.

منطقة تضم 10% من السكان

وأضاف «نور الدين» أن مركز مطوبس يعاني من بعض المشاكل في المرافق، والخدمات التي تمس حياة المواطنين، مثل البريد، وغيرها من الخدمات، موضحاً أن المركز يمثل حوالي 10% من نسبة السكان، أي حوالي 350 ألف مواطن.

وتابع محافظ كفر الشيخ أن هذا المركز يستوعب 18 قرية، و187 تابعاً، وتجويد الحياة فيها يستتبع إنشاء وتطوير المرافق والاتصالات والطرق بين القرى أو داخل القرى، وتطوير نظام التعليمي سواء العام أو الفني، حيث يوجد تنوع في التعليم الفني، إضافة إلى فصول تعليم الاستزراع السمكي، والتي تخدم على مشروعات الاستزراع السمكي.

تطوير المرافق في المحافظة

ولفت «نور الدين» إلى أن المشكلة الأكثر إلحاحاً في المحافظة هي تطوير المرافق، بما فيها الصرف الصحي، وهي تحتاج إسراع وتمويل لتنفيذ المشروعات في القرى والتوابع في مركز مطوبس، وهذا كان يستغرق عدد من السنوات للوصول إلى التوابع والقرى الرئيسية.

وكشف أن المحافظة لديها قاعدة بيانات وخطط لتطوير القرى والمراكز، بالتنسيق مع الدولة، وهي تحتاج إلى تمويل وتوقيت، ومبادرة حياة كريمة وفرت التوقيت خلال عام، وعملت على تجويد الحياة فيها خلال هذه الفترة.