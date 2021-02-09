تبدأ غدا.. 12 تخصصا بـ6 قوافل طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إطلاق 6 قوافل طبية، في عدد من محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية، يومي 10، 11 فبراير الجاري.

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وأوضحت «الصحة» أن التخصصات الطبية التي تشملها القوافل للكشف المجاني عددها 12 تخصصا، وهي «نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل».

أماكن تواجد القوافل الطبية

وحددت الوزارة 6 محافظات تنطلق بها القوافل الطبية خلال اليومين المقبلين، وهي «البحر الأحمر، سوهاج، المنيا، أسوان، مطروح، قنا»، وأماكن تواجدهم كالتالي:

محافظة البحر الأحمر: الخير وأبرق بمركز شلاتين

محافظة سوهاج: الحردانة بمركز ساقلتى

محافظة المنيا: الشيخ عبادة بمركز ملوي

محافظة أسوان: الغوالية بمركز إدفو غرب

محافظة مطروح: المثاني بمركز النجيلة

محافظة قنا: القلمينا بمركز الوقف

كما أشارت وزارة الصحة إلى أن القوافل الطبية لمبادرة «حياة كريمة» يتوفر بها صيدلية بها كافة الأدوية.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، في بيان، إن عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية المجانية التي قدمتها القوافل الطبية، بلغ مليونا و77 ألفا و19 مواطنا خلال عام 2020.

كما أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم عقد عدد من الندوات بهدف التثقيف الصحي، التي تعمل على رفع الوعي الصحي لدى المواطنين، وبلغ عددها 227 ألفا و862 ندوة، فضلا عن تحويل 13 ألفا و598 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وتأتي القوافل الطبية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بهدف توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية.