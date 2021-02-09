لو مرتبك 1500 وعايز تشتري عربية.. بنك QNB يقدم تسهيلات غير مسبوقة

يحلم كثيرون بشراء سيارة، ولكن لا يمتلكون أموالا لدفع ثمنها، وهو ما يجعل البعض يفكر في الحصول على قرض سيارة من أحد البنوك، ولكن الضمانات التي تطلبها البنوك قد تقف عائقا أمام هذه الرغبة، ومن أهم هذه العوائق طرق السداد وحجم الراتب، لذا وضع بنك QNB الأهلي حلا لتلك المشاكل ووضع العديد من التسهيلات.

فحتى لو كان راتبك 1500 جنيه وتريد الحصول على قرض لشراء سيارة، فيمكنك الحصول على ذلك من خلال بنك QNB الأهلي، كما يلي.

مميزات وشروط وتفاصيل الحصول على قرض السيارة من بنك QNB الأهلي

أبرز التفاصيل وشروط الحصول على قرض السيارة «إيزي أوتو1K من بنك QNB الأهلي:

- لا يقل الحد الأدنى للدخل عن 1500 جنيه.

- ألا تقل سن المتقدم للحصول على القرض عن 21 سنة ولا تزيد على 60 سنة عند نهاية مدة القرض.

- يمكن الحصول عليه بالنسبة للمصريين والأجانب المقيمين داخل مصر.

- متاح لجميع أنواع السيارات (بنزين، كهرباء.. إلخ).

- يتراوح العائد المتناقص بين 15.25% و17% سنويا.

- يصل القرض إلى 100% من قيمة السيارة الجديدة أو 70% للسيارة الكهربائية.

- يصل مبلغ تمويل القرض إلى مليون جنيه.

- تصل مدة القرض إلى 84 شهرا.

- هذا البنك يمنحك الحصول على مفتاح سيارتك الجديدة بدون تحفظ البنك على نسخة من المفتاح.

- يوفر البنك أفضل عروض التأمين على سيارتك الممولة.

- يمنحك البنك تأمينا على الحياة مجانا طوال مدة القرض.

- بالنسبة للمصروفات الإدارية فإنه يتم دفعها شهريا بدلا من دفعها مقدما.

الأوراق المطلوبة:

- بطاقة رقم قومي بشرط أن تكون سارية.

- إيصال مرافق حديث «كهرباء- مياه- غاز».

- خطاب مفردات مرتب يشمل الاسم وصافي الدخل وتاريخ التعيين والوظيفة.

- عرض أسعار من التاجر.

- إحضار كشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر.