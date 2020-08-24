أخبار البنوك.. طرق الدفع دون تلامس بـ"سوار إلكتروني" من بنك QNB

يتيح بنك QNB الأهلي وفيزا لأول مرة في مصر أحدث وأسرع وسيله دفع عن طريق إسورة الدفع الإلكتروني، والتي تُمكنك من توفير وقتك، وإتمام عملية الشراء بكل سهولة وأمان دون لمس النقود أو ماكينات البيع.

والسوار الإلكترونية المدفوع مقدمًا يستخدم في عمليات الشراء محليًا ودوليًا من خلال نقاط البيع POS عند التجار، والتي تحمل علامة الدفع الإلكتروني اللا تلامسي.

وتستعرض "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين بشكل يومي، خصائص ومزايا وحدود استخدام السوار الإلكتروني من بنك QNB الأهلي على النحو التالي:

خصائص خدمة السوار الإلكتروني

- متاحة لجميع عملاء QNB الأهلي.

- متاحة للإصدار بالجنيه المصري فقط، ومتاحة باللون الأسود فقط.

- سوار الدفع الإلكتروني المدفوع مقدمًا يتميز بخصائص البطاقة المدفوعة مقدما

- بالنسبة للمعاملات التي تقل عن 600 جنيه، لن يُطلب منك إدخال الرقم السري للسوار.

- يمكنك تغذية السوار من خلال خدمة الهاتف المحمول، أو الخدمة المصرفية عبر الإنترنت أو من فروع QNB الأهلي.

- يتم إصدار السوار دون إضافة اسم العميل عليها، والاستلام من خلال الفروع.

- مدة صلاحية السوار 5 سنوات، ولا يتم التجديد بشكل تلقائي.

حدود استخدام السوار الإلكتروني

- حد الاستخدام اليومي: 10 آلاف جنيه.

- الحد الأقصى لعملية الشراء: 10 آلاف جنيه.

- عدد المحاولات اليومي: 10 محاولات.

- الحد الأقصى للاستخدام الشهري محليًا: 40 ألف جنيه.

- الحد الأقصى للاستخدام الشهري دوليًا: 40 ألف جنيه.

- الحد الأقصى للرصيد المسموح لسوار الدفع الإلكتروني المدفوع مقدمًا: 40 ألف جنيه.

رسوم إصدار سوار الدفع الإلكترونية المدفوعة مقدمًا 300 جنيه، علمًا بأنّ البنك يقدم عرضًا خلال الفترة الحالية على مصاريف الإصدار لمدة 5 أشهر ليكون بـ200 جنيه بدلًا من 300 جنيه، والرسوم السنوية 75 جنيهًا.