رئيس الوفد يكشف لـ«الوطن» كواليس قرار فصل 10 قيادات من الحزب

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، إن المؤامرة مستمرة منذ فترة طويلة «ومرات عديدة حاولت إتاحة فرصة للمتآمرين ليعودوا إلى الصواب ولكن دون حلول».

وتابع أبوشقة في تصريحاته لـ«الوطن»، أن المؤامرة التي كشف عنها خلال مؤتمر صحفي عاجل، ظهر اليوم، بالمقر الرئيسي للحزب، تجلت في فترة الانتخابات، في محاولة إبعاد الوفد عن الساحة السياسية للمطالبة بمقاطعة الانتخابات، ما يعد مؤامرة ليست بالنسبة للحزب فقط، إنما الدولة نفسها هدفها ألا تتم العملية الانتخابية، وأن ينقطع الحزب لإحراج الدولة.

أبوشقة: تحملت كثيرا من أجل إفساد هذا المخطط

وتابع أبو شقة، أنه تحمل كثيرا من أجل إفساد هذا المخطط لكنه أيضا أدرك منذ اللحظة الأولى الهدف من المؤامرة حيث أنها هدفت من اللحظة الأولى إلى إحداث فوضي يقودها حزب الوفد والدليل على ذلك تصوير بعض أعضاء الحزب مثل «محمد مجدي فرحات الشهير بـ(أرنب)، مقاطع من الفوضي لقنوات معادية من أجل تصدير مشهد لتلك القنوات بانهم صوروها وارسولها الي هذه القنوات المعادية لمصر، لتصدير المشاهد للخارج، متابعا أنه «بفضل الله ادرت هذه الازمة وتمت عملية الانتخابات» وعلى الرغم من ذلك فالفوضي اللي نشرت أثرت على ان المرشحين سحبوا تبرعاتهم وتركوا الحزب وترتب عليه خسائر مادية ومعنوية.

أبوشقة: لم نعلن عن أسماء أخرى متورطة

وعن إعلان أبوشقة، عن تورط أسماء أخرى لم يعلن اسمها في المؤامرة، قال أنه لم فصح عن الأسماء لآن طبقا للقانون المساهمة في الجريمة يكون وفقا للقانون عن ناس ساهموا وتعمدوا عن قصد وسبق إصرار وآخرون غرر بهم وشاع من خلال إقناعهم أن ذلك لمصلحة الحزب.

وأوضح أبو شقة، أن رئيس الحزب من سلطته تحديد موقف الحزب من الانتخابات البرلمانية وكيفية المساهمة فيها بحسب اللائحة حيث أنها تعطيه سلطات أولها أنه هو الذي يرسم ويدير ويحمي الحزب، أما الهيئة العليا للحزب غير مختصة بالموافقة وابعاد الموافقة تختص فقط في حالة واحدة وهى تقديم مرشح عن الحزب في انتخابات الرئاسة.

وكان «أبو شقة» قال خلال المؤتمر إنه انطلاقا من لائحة حزب الوفد وما تفرضه على رئيس الحزب بحماية الحزب والدفاع عن المصالح فإنه تقرر فصل النائب محمد عبدالعليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب سابقا، إضافة إلى الدكتور ياسر الهضيبي، عضو الهيئة العليا، وطارق سباق عضو الهيئة العليا، ومحمد عبده عضو الهيئة العليا، ونبيل عبدالله عضو الهيئة العليا، وحمدان الخليلي عضو الهيئة العليا، وحاتم رسلان عضو الهيئة العليا، ومحمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا وطارق سباق مساعد رئيس الحزب، ومحمد مجدي فرحات عضو الهيئة العليا بالحزب الشهير بـ«أرنب» فصلا نهائيا من الحزب والمنع من الدخول.

وذلك إلى جانب إحالة "ارنب" للنيابة العامة للتحقيق معه في بعض الاتهامات المنسوبة إليه، بحسب قول رئيس الحزب.